Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.07.2025

Смотреть онлайн Керетаро - Пумас Унам 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: КеретароПумас Унам, 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Коррегидора де Кверетаро. Судить этот матч будет Mario Terrazas Chavez.

МСК, 3 тур, Стадион: Коррегидора де Кверетаро
Mexico Liga MX
Керетаро
Завершен
0 : 2
26 июля 2025
Пумас Унам
Guillermo Martinez 14'
Jorge Antonio Ruvalcaba Castro 78'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Guillermo Martinez icon
14'
Счет после первого тайма 0:1
Jorge Antonio Ruvalcaba Castro icon
78'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Пумас Унам - Угловой
14'
Guillermo Martinez - 1-ый Гол
45+5'
Угловой
Керетаро - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
46'
Угловой
Пумас Унам - Угловой
67'
Угловой
Керетаро - Угловой
73'
Угловой
Пумас Унам - Угловой
78'
Jorge Antonio Ruvalcaba Castro - 2-ой Гол забит с передачи Адальберто Карраскилья
80'
Угловой
Керетаро - Угловой
90+6'
Угловой
Керетаро - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Керетаро — Пумас Унам

Керетаро Керетаро
25
Мексика
Гилльермо Эллисон
12
Мексика
Jaime Gomez
9
Мексика
Диего Рейес
2
Аргентина
Lucas Nicolas Abascia
17
Мексика
Francisco Venegas
6
Уругвай
Santiago Homenchenko
14
Сенегал
Jean Unjanque
55
Эквадор
Michael Carcelen
10
Аргентина
Lucas Rodriguez
21
Мексика
Fernando Gonzalez
31
Мексика
Ali Avila
Тренер
Мексика
Benjamin Mora
Пумас Унам Пумас Унам
1
Коста-Рика
Кейлор Навас
2
Мексика
Pablo Bennevendo
6
Бразилия
Nathanael Ananias
215
Мексика
Angel Azuaje
77
Колумбия
Alvaro Angulo
14
Мексика
Cesar Garza
45
Эквадор
Pedro Vite
28
Панама
Адальберто Карраскилья
19
Мексика
Jesus Rivas
17
США
Jorge Antonio Ruvalcaba Castro
31
Парагвай
Robert Morales
Тренер
Мексика
Efrain Juarez

История последних встреч

Керетаро
Керетаро
Пумас Унам
Керетаро
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
11.01.2026
Пумас Унам
Пумас Унам
1:1
Керетаро
Керетаро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Керетаро Керетаро
54%
Пумас Унам Пумас Унам
46%
Атаки
115
73
Угловые
4
3
Фолы
22
16
Удары (всего)
4
5
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
1
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Mario Terrazas Chavez (Мексика).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 13 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 3 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Mario Terrazas Chavez назначал пенальти

Игры 3 тур
19.01.2026
Пачука
0:0
КФ Америка
Завершен
19.01.2026
Сантос Лагуна
2:2
Хуарес
Завершен
18.01.2026
Пумас Унам
1:1
Леон
Завершен
18.01.2026
Клуб Тихуана
1:1
Сан Луис
Завершен
18.01.2026
Круз Азул
1:0
Пуэбла
Завершен
18.01.2026
Тигрес
0:0
Депортиво Толука
Завершен
18.01.2026
Гвадалахара
2:1
Керетаро
Завершен
18.01.2026
Некакса
0:1
Атлас
Завершен
17.01.2026
Масатлан
1:5
Монтеррей
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Вильярреал Вильярреал
Реал Мадрид Реал Мадрид
24 Января
23:00
Марсель Марсель
Ланс Ланс
24 Января
23:05
Лечче Лечче
Лацио Лацио
24 Января
22:45
Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Никс
Филадельфия Севенти Сиксерс Филадельфия Севенти Сиксерс
24 Января
23:10
Будучност Будучност
КК Босна КК Босна
24 Января
23:00
Ле Портель Ле Портель
Париж Париж
24 Января
22:30
Модена Модена
Пьяченца Пьяченца
24 Января
23:00
ОХ Левен ОХ Левен
Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
24 Января
22:45
9z Team 9z Team
Gaimin Gladiators Gaimin Gladiators
24 Января
22:30
Fluxo W7M Fluxo W7M
paiN Gaming paiN Gaming
24 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA