Смотреть онлайн Керетаро - Пумас Унам 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Керетаро — Пумас Унам, 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Коррегидора де Кверетаро. Судить этот матч будет Mario Terrazas Chavez.
Превью матча Керетаро — Пумас Унам
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Mario Terrazas Chavez (Мексика).
За последние 3 матчей судья показал 13 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 3 красных (в среднем 1 за матч)
В 33% (1 из 3 матчей) Mario Terrazas Chavez назначал пенальти