Смотреть онлайн Сантос Лагуна - Леон 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Сантос Лагуна — Леон, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Корона. Судить этот матч будет Daniel Quintero Huitron.
Превью матча Сантос Лагуна — Леон
Команда Сантос Лагуна в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 8-22. Команда Леон, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-20. Команда Сантос Лагуна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Леон забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Daniel Quintero Huitron (Мексика).
За последние 8 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 13% (1 из 8 матчей) Daniel Quintero Huitron назначал пенальти