Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX : Сантос Лагуна — Леон , 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Корона . Судить этот матч будет Daniel Quintero Huitron .

Превью матча Сантос Лагуна — Леон

Команда Сантос Лагуна в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 8-22. Команда Леон, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-20. Команда Сантос Лагуна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Леон забивает 1, пропускает 2.