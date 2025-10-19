Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Сантос Лагуна - Леон 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Сантос ЛагунаЛеон, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Корона. Судить этот матч будет Daniel Quintero Huitron.

МСК, 13 тур, Стадион: Эстадио Корона
Mexico Liga MX
Сантос Лагуна
Bruno Amione 30'
Bruno Amione 60'
Завершен
2 : 0
19 октября 2025
Леон
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Bruno Amione icon
30'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
Bruno Amione icon
60'
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,3
Текстовая трансляция
23'
Угловой
Сантос Лагуна - Угловой
26'
Угловой
Леон - Угловой
30'
Угловой
Сантос Лагуна - Угловой
30'
Bruno Amione - 1-ый Гол
43'
Угловой
Леон - Угловой
43'
Угловой
Леон - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
56'
Угловой
Леон - Угловой
56'
Угловой
Леон - Угловой
60'
Угловой
Сантос Лагуна - Угловой
60'
Bruno Amione - 2-ой Гол
63'
Угловой
Леон - Угловой
63'
Угловой
Леон - Угловой
66'
Угловой
Леон - Угловой
68'
Угловой
Сантос Лагуна - Угловой
70'
Угловой
Леон - Угловой
78'
Угловой
Леон - Угловой
88'
Угловой
Леон - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,3

Превью матча Сантос Лагуна — Леон

Команда Сантос Лагуна в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 8-22. Команда Леон, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-20. Команда Сантос Лагуна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Леон забивает 1, пропускает 2.

Сантос Лагуна Сантос Лагуна
1
Мексика
Carlos Acevedo
4
Мексика
Хавьер Абелла
35
Колумбия
Kevin Balanta
19
Мексика
Haret Ortega
2
Аргентина
Bruno Amione
8
Мексика
Salvador Mariscal
26
Аргентина
Ramiro Sordo
21
Испания
Франcиско Вильяльба
6
Мексика
Хавьер Гуэмес
20
Колумбия
Kevin Alexander Palacios Salazar
99
Чили
Bruno Barticciotto
Тренер
Испания
Франсиско
Леон Леон
12
Мексика
Oscar Jimenez
7
Мексика
Ivan Moreno
21
Колумбия
Хайне Баррейро
4
Италия
Nicolas Fonseca
26
Мексика
Salvador Reyes
20
Чили
Rodrigo Echeverria
6
Мексика
Fernando Beltran
28
Мексика
David Ramirez
10
Колумбия
Хамес Родригес
29
Мексика
Jose Alvarado
18
Аргентина
Рогелио Фунес Мори
Тренер
Мексика
Игнасио Амбриз

Статистика матча

Владение мячом
Сантос Лагуна Сантос Лагуна
39%
Леон Леон
61%
Атаки
0
0
Угловые
4
11
Фолы
12
11
Удары (всего)
6
18
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
5
11

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Daniel Quintero Huitron (Мексика).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 13% (1 из 8 матчей) Daniel Quintero Huitron назначал пенальти

Игры 13 тур
19.10.2025
Круз Азул
2:1
КФ Америка
Завершен
19.10.2025
Гвадалахара
2:0
Масатлан
Завершен
19.10.2025
Монтеррей
1:1
Пумас Унам
Завершен
19.10.2025
Сантос Лагуна
2:0
Леон
Завершен
19.10.2025
Депортиво Толука
4:0
Керетаро
Завершен
19.10.2025
Хуарес
2:2
Пачука
Завершен
18.10.2025
Сан Луис
2:0
Атлас
Завершен
18.10.2025
Тигрес
5:3
Некакса
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
19 Ноября
19:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Ноября
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Ноября
18:30
BetBoom Team BetBoom Team
GamerLegion GamerLegion
19 Ноября
14:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Heroic Heroic
19 Ноября
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
Норильск Норильск
Челны Челны
19 Ноября
15:00
ХК Югра ХК Югра
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
19 Ноября
17:00
Natus Vincere Natus Vincere
Tundra Esports Tundra Esports
19 Ноября
11:00
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA