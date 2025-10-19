Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Депортиво Толука - Керетаро 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Депортиво ТолукаКеретаро, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nemesio Diez. Судить этот матч будет Luis Enrique Santander Aguirre.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Nemesio Diez
Mexico Liga MX
Депортиво Толука
Nicolas Castro 15'
Паулиньо 22'
Алексис Вега 30'
Jesus Angulo 66'
Завершен
4 : 0
19 октября 2025
Керетаро
Nicolas Castro icon
15'
Паулиньо icon
22'
Алексис Вега icon
30'
Счет после первого тайма 3:0 : 1,0
Jesus Angulo icon
66'
Матч закончился со счётом 4:0 : 1,0
Текстовая трансляция
15'
Nicolas Castro - 1-ый Гол
22'
Паулиньо - 2-ой Гол
30'
Алексис Вега - 3-ий Гол
34'
Угловой
Керетаро - Угловой
40'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
41'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
Счет после первого тайма 3:0 : 1,0
55'
Угловой
Керетаро - Угловой
55'
Угловой
Керетаро - Угловой
61'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
66'
Jesus Angulo - 4-ый Гол
72'
Угловой
Керетаро - Угловой
75'
Угловой
Керетаро - Угловой
90+2'
Угловой
Керетаро - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0 : 1,0

Превью матча Депортиво Толука — Керетаро

Команда Депортиво Толука в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-15. Команда Керетаро, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 9-20. Команда Депортиво Толука в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Керетаро забивает 1, пропускает 2.

Депортиво Толука Депортиво Толука
1
Мексика
Хуго Гонзалез
19
Аргентина
Santiago Simon
4
Уругвай
Бруно Мендес
25
Мексика
Everardo Lopez del Villar
20
Мексика
Хесус Гальярдо
14
Мексика
Marcel Ruiz
5
Аргентина
Franco Romero
10
Мексика
Jesus Angulo
8
Аргентина
Nicolas Castro
9
Мексика
Алексис Вега
26
Португалия
Паулиньо
Тренер
Аргентина
Антонио Рикардо Мохамед
Керетаро Керетаро
25
Мексика
Гилльермо Эллисон
12
Мексика
Jaime Gomez
9
Мексика
Диего Рейес
6
Уругвай
Santiago Homenchenko
2
Мексика
Omar Mendoza
16
Мексика
Angel Zapata
10
Аргентина
Lucas Rodriguez
28
Парагвай
Rodrigo Bogarin
13
Мексика
Eduardo Armenta
26
Эквадор
Jonathan Perlaza
31
Мексика
Ali Avila
Тренер
Мексика
Benjamin Mora

Статистика матча

Владение мячом
Депортиво Толука Депортиво Толука
63%
Керетаро Керетаро
37%
Атаки
0
0
Угловые
3
6
Фолы
17
7
Удары (всего)
11
11
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luis Enrique Santander Aguirre (Мексика).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 43% (3 из 7 матчей) Luis Enrique Santander Aguirre назначал пенальти

Игры 13 тур
19.10.2025
Круз Азул
2:1
КФ Америка
Завершен
19.10.2025
Гвадалахара
2:0
Масатлан
Завершен
19.10.2025
Монтеррей
1:1
Пумас Унам
Завершен
19.10.2025
Сантос Лагуна
2:0
Леон
Завершен
19.10.2025
Депортиво Толука
4:0
Керетаро
Завершен
19.10.2025
Хуарес
2:2
Пачука
Завершен
18.10.2025
Сан Луис
2:0
Атлас
Завершен
18.10.2025
Тигрес
5:3
Некакса
Завершен
Комментарии к матчу
