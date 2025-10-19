Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX : Депортиво Толука — Керетаро , 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nemesio Diez . Судить этот матч будет Luis Enrique Santander Aguirre .

Превью матча Депортиво Толука — Керетаро

Команда Депортиво Толука в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-15. Команда Керетаро, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 9-20. Команда Депортиво Толука в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Керетаро забивает 1, пропускает 2.