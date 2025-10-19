Смотреть онлайн Депортиво Толука - Керетаро 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Депортиво Толука — Керетаро, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nemesio Diez. Судить этот матч будет Luis Enrique Santander Aguirre.
Превью матча Депортиво Толука — Керетаро
Команда Депортиво Толука в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-15. Команда Керетаро, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 9-20. Команда Депортиво Толука в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Керетаро забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Luis Enrique Santander Aguirre (Мексика).
За последние 7 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 43% (3 из 7 матчей) Luis Enrique Santander Aguirre назначал пенальти