Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX : Сантос Лагуна — Керетаро , 15 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Корона . Судить этот матч будет Katia García .

Превью матча Сантос Лагуна — Керетаро

Команда Сантос Лагуна в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-18. Команда Керетаро, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-19. Команда Сантос Лагуна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Керетаро забивает 1, пропускает 2.