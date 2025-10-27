Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Сантос Лагуна - Керетаро 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Сантос ЛагунаКеретаро, 15 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Корона. Судить этот матч будет Katia García.

МСК, 15 тур, Стадион: Эстадио Корона
Mexico Liga MX
Сантос Лагуна
Jesus Ocejo 22'
Kevin Alexander Palacios Salazar 40'
Франcиско Вильяльба 68'
Завершен
3 : 1
27 октября 2025
Керетаро
Jonathan Perez 61'
Смотреть онлайн
Jesus Ocejo icon
22'
Kevin Alexander Palacios Salazar icon
40'
Счет после первого тайма 2:0
Aldahir Perez icon
61'
Франcиско Вильяльба icon
68'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
22'
Jesus Ocejo - 1-ый Гол
28'
Угловой
Керетаро - Угловой
40'
Kevin Alexander Palacios Salazar - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
54'
Угловой
Сантос Лагуна - Угловой
61'
Aldahir Perez - 3-ий Гол забит с передачи Lucas Rodriguez
68'
Франcиско Вильяльба - 4-ый Гол
73'
Угловой
Сантос Лагуна - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Сантос Лагуна — Керетаро

Команда Сантос Лагуна в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-18. Команда Керетаро, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-19. Команда Сантос Лагуна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Керетаро забивает 1, пропускает 2.

Сантос Лагуна Сантос Лагуна
1
Мексика
Carlos Acevedo
4
Мексика
Хавьер Абелла
19
Мексика
Haret Ortega
35
Колумбия
Kevin Balanta
2
Аргентина
Bruno Amione
20
Колумбия
Kevin Alexander Palacios Salazar
13
Мексика
Jesus Ocejo
5
Мексика
Aldo Lopez Vargas
6
Мексика
Хавьер Гуэмес
26
Аргентина
Ramiro Sordo
21
Испания
Франcиско Вильяльба
Тренер
Испания
Франсиско
Керетаро Керетаро
25
Мексика
Гилльермо Эллисон
2
Мексика
Omar Mendoza
9
Мексика
Диего Рейес
6
Уругвай
Santiago Homenchenko
17
Мексика
Francisco Venegas
16
Мексика
Angel Zapata
10
Аргентина
Lucas Rodriguez
28
Парагвай
Rodrigo Bogarin
7
Эквадор
Jhojan Julio
26
Эквадор
Jonathan Perlaza
37
Аргентина
Mateo Coronel
Тренер
Мексика
Benjamin Mora

Статистика матча

Владение мячом
Сантос Лагуна Сантос Лагуна
46%
Керетаро Керетаро
54%
Атаки
70
90
Угловые
2
1
Фолы
6
7
Удары (всего)
4
5
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
6
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Katia García (Мексика).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 64 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 50% (6 из 12 матчей) Katia García назначал пенальти

Игры 15 тур
27.10.2025
Сан Луис
3:4
Некакса
Завершен
27.10.2025
Депортиво Толука
2:2
Пачука
Завершен
27.10.2025
Сантос Лагуна
3:1
Керетаро
Завершен
26.10.2025
Круз Азул
2:0
Монтеррей
Завершен
25.10.2025
Масатлан
2:2
КФ Америка
Завершен
Комментарии к матчу
