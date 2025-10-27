Смотреть онлайн Сантос Лагуна - Керетаро 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Сантос Лагуна — Керетаро, 15 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Корона. Судить этот матч будет Katia García.
Превью матча Сантос Лагуна — Керетаро
Команда Сантос Лагуна в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-18. Команда Керетаро, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 9-19. Команда Сантос Лагуна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Керетаро забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Katia García (Мексика).
За последние 12 матчей судья показал 64 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 50% (6 из 12 матчей) Katia García назначал пенальти