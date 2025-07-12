Смотреть онлайн Хуарес - КФ Америка 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Хуарес — КФ Америка, 1 тур . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Benito Juarez. Судить этот матч будет Ismael Rosario Lopez Penuelas.
Превью матча Хуарес — КФ Америка
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ismael Rosario Lopez Penuelas (Мексика).
За последние 10 матчей судья показал 47 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 40% (4 из 10 матчей) Ismael Rosario Lopez Penuelas назначал пенальти