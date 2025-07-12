Фрибет 15000₽
12.07.2025

Смотреть онлайн Хуарес - КФ Америка 12.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: ХуаресКФ Америка, 1 тур . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Benito Juarez. Судить этот матч будет Ismael Rosario Lopez Penuelas.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Olimpico Benito Juarez
Mexico Liga MX
Хуарес
Родольфо Писарро 80'
Завершен
1 : 1
12 июля 2025
КФ Америка
Алекс Зендеяс 39'
Смотреть онлайн
Алекс Зендеяс icon
39'
Счет после первого тайма 0:1
Родольфо Писарро icon
80'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
26'
Угловой
Хуарес - Угловой
39'
Алекс Зендеяс - 1-ый Гол забит с передачи Брайан Родригез
Счет после первого тайма 0:1
53'
Угловой
КФ Америка - Угловой
59'
Угловой
КФ Америка - Угловой
76'
Угловой
КФ Америка - Угловой
76'
Угловой
КФ Америка - Угловой
80'
Родольфо Писарро - 2-ой Гол
90+1'
Угловой
Хуарес - Угловой
90+4'
Угловой
Хуарес - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Хуарес — КФ Америка

Хуарес Хуарес
1
Мексика
Sebastian Jurado
14
Мексика
Diego Ochoa
4
Мексика
Manuel Mayorga
3
Колумбия
Moises Mosquera
5
Мексика
Denzell Garcia
8
Guilherme Castilho Carvalho
21
Португалия
Ricardinho
11
Панама
Хосе Луис Родригез
33
Мексика
Javier Nevarez
9
Бразилия
Madson
29
Мексика
Angel Zaldivar
Тренер
Martin Varini
КФ Америка КФ Америка
30
Мексика
Родольфо Кота
34
Мексика
Dagoberto Espinoza
4
Уругвай
Себастьян Касерес
26
Колумбия
Кристиан Борха
15
Мексика
Ralph Orquin
13
Мексика
Alan Cervantes
31
Чили
Игорь Лихновски
28
Мексика
Erick Sanchez
7
Уругвай
Брайан Родригез
27
Уругвай
Родриго Агирре
10
США
Алекс Зендеяс
Тренер
Бразилия
Andre Jardine

Статистика матча

Владение мячом
Хуарес Хуарес
55%
КФ Америка КФ Америка
45%
Атаки
92
93
Угловые
3
4
Фолы
15
12
Удары (всего)
8
5
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ismael Rosario Lopez Penuelas (Мексика).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 47 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 40% (4 из 10 матчей) Ismael Rosario Lopez Penuelas назначал пенальти

