Смотреть онлайн Депортиво Толука - Некакса 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Депортиво Толука — Некакса, 1 тур . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nemesio Diez. Судить этот матч будет Fernando Hernandez Gomez.
Превью матча Депортиво Толука — Некакса
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Fernando Hernandez Gomez (Мексика).
За последние 8 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 38% (3 из 8 матчей) Fernando Hernandez Gomez назначал пенальти