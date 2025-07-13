Фрибет 15000₽
13.07.2025

Смотреть онлайн Депортиво Толука - Некакса 13.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Депортиво ТолукаНекакса, 1 тур . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nemesio Diez. Судить этот матч будет Fernando Hernandez Gomez.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Nemesio Diez
Mexico Liga MX
Депортиво Толука
Marcel Ruiz 27'
Jesus Angulo 42'
Helio Junio 90'
Завершен
3 : 1
13 июля 2025
Некакса
Pavel Perez 21'
Pavel Perez icon
21'
Marcel Ruiz icon
27'
Jesus Angulo icon
42'
Счет после первого тайма 2:1
Helio Junio icon
90'
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,2
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
17'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
21'
Pavel Perez - 1-ый Гол забит с передачи Agustin Palavecino
27'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
27'
Marcel Ruiz - 2-ой Гол
35'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
42'
Jesus Angulo - 3-ий Гол забит с передачи Marcel Ruiz
Счет после первого тайма 2:1
49'
Угловой
Некакса - Угловой
57'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
73'
Угловой
Некакса - Угловой
74'
Угловой
Некакса - Угловой
77'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
86'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
90'
Helio Junio - 4-ый Гол забит с передачи Nicolas Castro
90+4'
Угловой
Некакса - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,2

Превью матча Депортиво Толука — Некакса

Депортиво Толука Депортиво Толука
22
Мексика
Luis Garcia
2
Мексика
Diego Barbosa
13
Бразилия
Luan Garcia
6
Уругвай
Federico Pereira
7
Мексика
Juan Dominguez
5
Аргентина
Franco Romero
14
Мексика
Marcel Ruiz
20
Мексика
Хесус Гальярдо
10
Мексика
Jesus Angulo
9
Мексика
Алексис Вега
26
Португалия
Паулиньо
Тренер
Аргентина
Антонио Рикардо Мохамед
Некакса Некакса
22
Аргентина
Ezequiel Unsain
14
Мексика
Диего Де Буэн
4
Мексика
Alexis Pena
6
Мексика
Jesus Alcantar
16
Мексика
Cristian Calderon
7
Колумбия
Kevin Rosero
29
Мексика
Jose Rodriguez
8
Аргентина
Agustin Palavecino
15
Мексика
Pavel Perez
27
Diber Armando Cambindo Abonia
30
Мексика
Ricardo Monreal
Тренер
Аргентина
Nicolas Larcamon

Статистика матча

Владение мячом
Депортиво Толука Депортиво Толука
56%
Некакса Некакса
44%
Атаки
86
66
Угловые
7
4
Фолы
10
10
Удары (всего)
15
9
Удары мимо ворот
14
8
Удары в створ ворот
7
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Fernando Hernandez Gomez (Мексика).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 38% (3 из 8 матчей) Fernando Hernandez Gomez назначал пенальти

Игры 1 тур
12.01.2026
Сан Луис
-:-
Тигрес
Предстоящая
21:00
Пумас Унам
-:-
Керетаро
Предстоящая
06:05
Монтеррей
0:1
Депортиво Толука
Завершен
04:00
Леон
2:1
Круз Азул
Завершен
04:00
Сантос Лагуна
1:3
Некакса
Завершен
02:07
Гвадалахара
2:0
Пачука
Завершен
10.01.2026
Клуб Тихуана
0:0
КФ Америка
Завершен
10.01.2026
Атлас
1:0
Пуэбла
Завершен
10.01.2026
Масатлан
1:2
Хуарес
Завершен
Комментарии к матчу
