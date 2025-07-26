Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Пуэбла - Сантос Лагуна 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: ПуэблаСантос Лагуна, 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Куаутемок. Судить этот матч будет Jorge Abraham Camacho Peregrina.

МСК, 3 тур, Стадион: Стадион Куаутемок
Mexico Liga MX
Пуэбла
Ricardo Marin 79'
Завершен
1 : 0
26 июля 2025
Сантос Лагуна
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Ricardo Marin icon
79'
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Сантос Лагуна - Угловой
18'
Угловой
Пуэбла - Угловой
45+3'
Угловой
Пуэбла - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
54'
Угловой
Пуэбла - Угловой
56'
Угловой
Пуэбла - Угловой
58'
Угловой
Пуэбла - Угловой
79'
Ricardo Marin - 1-ый Гол
84'
Угловой
Пуэбла - Угловой
88'
Угловой
Сантос Лагуна - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3

Превью матча Пуэбла — Сантос Лагуна

Пуэбла Пуэбла
33
Мексика
Jesus Rodriguez
6
Чили
Nicolas Diaz
5
Аргентина
Franco Moyano
3
Мексика
Luis Rey
2
Аргентина
Juan Manuel Fedorco
18
Ariel Gamarra
24
Мексика
Alejandro Organista
8
Miguel Ramirez
17
Мексика
Esteban Lozano
15
Колумбия
Edgar Guerra
21
Мексика
Owen Gonzalez
Тренер
Аргентина
Pablo Guede
Сантос Лагуна Сантос Лагуна
1
Мексика
Carlos Acevedo
4
Мексика
Хавьер Абелла
17
Мексика
Emanuel Echeverria
2
Аргентина
Bruno Amione
35
Колумбия
Kevin Balanta
19
Мексика
Haret Ortega
5
Мексика
Aldo Lopez
21
Испания
Франcиско Вильяльба
26
Аргентина
Ramiro Sordo
11
Гондурас
Лозано
6
Мексика
Хавьер Гуэмес
Тренер
Аргентина
Fernando Ortiz

Статистика матча

Владение мячом
Пуэбла Пуэбла
60%
Сантос Лагуна Сантос Лагуна
40%
Атаки
103
79
Угловые
6
2
Фолы
7
15
Удары (всего)
19
4
Удары мимо ворот
16
5
Удары в створ ворот
4
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jorge Abraham Camacho Peregrina (Мексика).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 5 матчей) Jorge Abraham Camacho Peregrina назначал пенальти

Игры 3 тур
19.01.2026
Пачука
0:0
КФ Америка
Завершен
19.01.2026
Сантос Лагуна
2:2
Хуарес
Завершен
18.01.2026
Пумас Унам
1:1
Леон
Завершен
18.01.2026
Клуб Тихуана
1:1
Сан Луис
Завершен
18.01.2026
Круз Азул
1:0
Пуэбла
Завершен
18.01.2026
Тигрес
0:0
Депортиво Толука
Завершен
18.01.2026
Гвадалахара
2:1
Керетаро
Завершен
18.01.2026
Некакса
0:1
Атлас
Завершен
17.01.2026
Масатлан
1:5
Монтеррей
Завершен
Комментарии к матчу
