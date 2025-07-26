Смотреть онлайн Пуэбла - Сантос Лагуна 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Пуэбла — Сантос Лагуна, 3 тур . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Куаутемок. Судить этот матч будет Jorge Abraham Camacho Peregrina.
Превью матча Пуэбла — Сантос Лагуна
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jorge Abraham Camacho Peregrina (Мексика).
За последние 5 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 0% (0 из 5 матчей) Jorge Abraham Camacho Peregrina назначал пенальти