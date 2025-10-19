Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Гвадалахара - Масатлан 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: ГвадалахараМасатлан, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:07 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Akron. Судить этот матч будет Fernando Hernandez Gomez.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Akron
Mexico Liga MX
Гвадалахара
Santiago Sandoval 34'
Santiago Sandoval 41'
Завершен
2 : 0
19 октября 2025
Масатлан
Santiago Sandoval icon
34'
Santiago Sandoval icon
41'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,1
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Гвадалахара - Угловой
17'
Угловой
Гвадалахара - Угловой
18'
Угловой
Гвадалахара - Угловой
34'
Santiago Sandoval - 1-ый Гол
36'
Угловой
Масатлан - Угловой
38'
Угловой
Масатлан - Угловой
41'
Santiago Sandoval - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 1,1
48'
Угловой
Гвадалахара - Угловой
73'
Угловой
Гвадалахара - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,1

Превью матча Гвадалахара — Масатлан

Команда Гвадалахара в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-15. Команда Масатлан, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-15. Команда Гвадалахара в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Масатлан забивает 1, пропускает 2.

Гвадалахара Гвадалахара
1
Мексика
Jose Raul Rangel Aguilar
19
Мексика
Diego Campillo Del Campo
17
Мексика
Luis Romo
21
Мексика
Jose Castillo
37
США
Ричард Ледезма
6
Мексика
Омар Говеа
28
Мексика
Ruben Gonzalez
5
Мексика
Bryan Gonzalez
226
Мексика
Santiago Sandoval
34
Мексика
Armando Gonzalez
10
США
Эфраин Альварес
Тренер
Аргентина
Габриель Милито
Масатлан Масатлан
1
Мексика
Ricardo Gutierrez
26
Мексика
Angel Leyva
5
Аргентина
Facundo Almada
6
Мексика
Роберто Мераз
11
Панама
Хоэль Барсенас
16
Мексика
Jose Jaoquin Esquivel
15
Мексика
Bryan Colula
14
Мексика
Zaleta Oropeza Zaleta
7
Бразилия
Dudu
90
Бразилия
Fabio
199
Мексика
Ivan Gonzalez
Тренер
Уругвай
Robert Siboldi

Статистика матча

Владение мячом
Гвадалахара Гвадалахара
58%
Масатлан Масатлан
42%
Атаки
0
0
Угловые
5
2
Фолы
11
13
Удары (всего)
7
3
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
5
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Fernando Hernandez Gomez (Мексика).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 38% (3 из 8 матчей) Fernando Hernandez Gomez назначал пенальти

Игры 13 тур
19.10.2025
Круз Азул
2:1
КФ Америка
Завершен
19.10.2025
Гвадалахара
2:0
Масатлан
Завершен
19.10.2025
Монтеррей
1:1
Пумас Унам
Завершен
19.10.2025
Сантос Лагуна
2:0
Леон
Завершен
19.10.2025
Депортиво Толука
4:0
Керетаро
Завершен
19.10.2025
Хуарес
2:2
Пачука
Завершен
18.10.2025
Сан Луис
2:0
Атлас
Завершен
18.10.2025
Тигрес
5:3
Некакса
Завершен
Комментарии к матчу
