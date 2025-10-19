Смотреть онлайн Гвадалахара - Масатлан 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Гвадалахара — Масатлан, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:07 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Akron. Судить этот матч будет Fernando Hernandez Gomez.
Превью матча Гвадалахара — Масатлан
Команда Гвадалахара в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 15-15. Команда Масатлан, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-15. Команда Гвадалахара в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Масатлан забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Fernando Hernandez Gomez (Мексика).
За последние 8 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 38% (3 из 8 матчей) Fernando Hernandez Gomez назначал пенальти