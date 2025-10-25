Смотреть онлайн Масатлан - КФ Америка 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Масатлан — КФ Америка, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio de Mazatlan. Судить этот матч будет Guillermo Pacheco Larios.
Превью матча Масатлан — КФ Америка
Команда Масатлан в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-17. Команда КФ Америка, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 23-10. Команда Масатлан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. КФ Америка забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Guillermo Pacheco Larios (Мексика).
За последние 5 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Guillermo Pacheco Larios назначал пенальти