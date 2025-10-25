Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Масатлан - КФ Америка 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: МасатланКФ Америка, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio de Mazatlan. Судить этот матч будет Guillermo Pacheco Larios.

МСК, 15 тур, Стадион: Estadio de Mazatlan
Mexico Liga MX
Масатлан
Bryan Colula 17'
Zaleta Oropeza Zaleta 31'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
КФ Америка
Кевин Альварес 9'
Брайан Родригез 90'
Кевин Альварес icon
9'
Bryan Colula icon
17'
Zaleta Oropeza Zaleta icon
31'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,1
Брайан Родригез icon
90'
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Масатлан - Угловой
9'
Кевин Альварес - 1-ый Гол забит с передачи Брайан Родригез
17'
Bryan Colula - 2-ой Гол забит с передачи Neder Hernandez
31'
Zaleta Oropeza Zaleta - 3-ий Гол
42'
Угловой
КФ Америка - Угловой
45+2'
Угловой
Масатлан - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 3,1
53'
Угловой
КФ Америка - Угловой
58'
Угловой
КФ Америка - Угловой
90'
Брайан Родригез - 4-ый Гол
90+4'
Угловой
КФ Америка - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,1

Превью матча Масатлан — КФ Америка

Команда Масатлан в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-17. Команда КФ Америка, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 23-10. Команда Масатлан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. КФ Америка забивает 2, пропускает 1.

Масатлан Масатлан
1
Мексика
Ricardo Gutierrez
5
Аргентина
Facundo Almada
14
Мексика
Zaleta Oropeza Zaleta
4
Мексика
Jair Diaz
15
Мексика
Bryan Colula
16
Мексика
Jose Jaoquin Esquivel
6
Мексика
Роберто Мераз
20
Мексика
Mauro Lainez
11
Панама
Хоэль Барсенас
28
Jesus Daniel Hernandez Casiano
90
Бразилия
Fabio
Тренер
Уругвай
Robert Siboldi
КФ Америка КФ Америка
1
Мексика
Angel Malagon
5
Мексика
Кевин Альварес
29
Мексика
Ramon Juarez
32
Мексика
Miguel Vazquez
4
Уругвай
Себастьян Касерес
8
Испания
Alvaro Fidalgo
13
Мексика
Alan Cervantes
20
Мексика
Alexis Gutierrez
7
Уругвай
Брайан Родригез
214
Мексика
Patricio Salas
11
Чили
Victor Davila
Тренер
Бразилия
Andre Jardine

Статистика матча

Владение мячом
Масатлан Масатлан
33%
КФ Америка КФ Америка
67%
Атаки
74
154
Угловые
2
4
Фолы
12
7
Удары (всего)
2
12
Удары мимо ворот
1
17
Удары в створ ворот
3
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Guillermo Pacheco Larios (Мексика).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Guillermo Pacheco Larios назначал пенальти

Игры 15 тур
27.10.2025
Сан Луис
3:4
Некакса
Завершен
27.10.2025
Депортиво Толука
2:2
Пачука
Завершен
27.10.2025
Сантос Лагуна
3:1
Керетаро
Завершен
26.10.2025
Круз Азул
2:0
Монтеррей
Завершен
25.10.2025
Масатлан
2:2
КФ Америка
Завершен
Комментарии к матчу
