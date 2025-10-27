Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Сан Луис - Некакса 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Сан ЛуисНекакса, 15 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Альфонсо Ластрас Рамирез. Судить этот матч будет Luis Enrique Santander Aguirre.

МСК, 15 тур, Стадион: Альфонсо Ластрас Рамирез
Mexico Liga MX
Сан Луис
Joao Pedro Silverio Lourenco 53'
Joao Pedro Silverio Lourenco 62'
Себастьен Саль-Ламонж 68'
Завершен
3 : 4
27 октября 2025
Некакса
Eduardo Aguila Castro 57'
Tomas Badaloni 59'
Kevin Rosero 73'
Diber Armando Cambindo Abonia 90+3'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Joao Pedro Silverio Lourenco icon
53'
Eduardo Aguila Castro icon
57'
Tomas Badaloni icon
59'
Joao Pedro Silverio Lourenco icon
62'
Себастьен Саль-Ламонж icon
68'
Kevin Rosero icon
73'
Diber Armando Cambindo Abonia icon
90+3'
Матч закончился со счётом 3:4 : 2,2
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Сан Луис - Угловой
21'
Угловой
Некакса - Угловой
39'
Угловой
Некакса - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
53'
Joao Pedro Silverio Lourenco - 1-ый Гол забит с передачи Родриго Доурадо
57'
Aguila - 2-ой Гол
59'
Tomas Badaloni - 3-ий Гол
62'
Угловой
Сан Луис - Угловой
62'
Joao Pedro Silverio Lourenco - 4-ый Гол
68'
Себастьен Саль-Ламонж - 5-ый Гол забит с передачи Хуан Санабриа
73'
Kevin Rosero - 6-ый Гол
77'
Угловой
Некакса - Угловой
85'
Угловой
Сан Луис - Угловой
87'
Угловой
Сан Луис - Угловой
90+3'
Diber Armando Cambindo Abonia - 7-ый Гол забит с передачи Kevin Rosero
Матч закончился со счётом 3:4 : 2,2

Превью матча Сан Луис — Некакса

Команда Сан Луис в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-14. Команда Некакса, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-24. Команда Сан Луис в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Некакса забивает 1, пропускает 2.

Сан Луис Сан Луис
1
Мексика
Andres Sanchez
2
Мексика
Roman Torres Acosta
3
Бразилия
Robson Bambu
6
Испания
Хуан Педро Рамирез Лопез
31
Мексика
Eduardo Aguila Castro
13
Бразилия
Родриго Доурадо
19
Франция
Себастьен Саль-Ламонж
7
Чили
Benjamin Galdames
26
Мексика
Sebastian Bouquet
8
Уругвай
Хуан Санабриа
9
Бразилия
Педро Жоао
Тренер
Испания
Гильермо Абаскаль
Некакса Некакса
22
Аргентина
Ezequiel Unsain
26
Мексика
Emilio Lara
24
Мексика
Franco Rossano
16
Мексика
Cristian Calderon
5
Tomas Jacob
7
Колумбия
Kevin Rosero
3
Уругвай
Agustin Oliveros
29
Мексика
Jose Rodriguez
8
Аргентина
Agustin Palavecino
27
Diber Armando Cambindo Abonia
9
Аргентина
Tomas Badaloni
Тренер
Аргентина
Фернандо Гаго

Статистика матча

Владение мячом
Сан Луис Сан Луис
41%
Некакса Некакса
59%
Атаки
56
119
Угловые
4
3
Фолы
5
4
Удары (всего)
7
8
Удары мимо ворот
7
9
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luis Enrique Santander Aguirre (Мексика).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 38% (3 из 8 матчей) Luis Enrique Santander Aguirre назначал пенальти

Игры 15 тур
27.10.2025
Сан Луис
3:4
Некакса
Завершен
27.10.2025
Депортиво Толука
2:2
Пачука
Завершен
27.10.2025
Сантос Лагуна
3:1
Керетаро
Завершен
26.10.2025
Круз Азул
2:0
Монтеррей
Завершен
25.10.2025
Масатлан
2:2
КФ Америка
Завершен
Комментарии к матчу
