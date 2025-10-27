Смотреть онлайн Сан Луис - Некакса 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Сан Луис — Некакса, 15 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Альфонсо Ластрас Рамирез. Судить этот матч будет Luis Enrique Santander Aguirre.
Превью матча Сан Луис — Некакса
Команда Сан Луис в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-14. Команда Некакса, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-24. Команда Сан Луис в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Некакса забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Luis Enrique Santander Aguirre (Мексика).
За последние 8 матчей судья показал 29 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 38% (3 из 8 матчей) Luis Enrique Santander Aguirre назначал пенальти