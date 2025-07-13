Смотреть онлайн Круз Азул - Масатлан 13.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Круз Азул — Масатлан, 1 тур . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Ацтека. Судить этот матч будет Maximiliano Quintero Hernandez.