Смотреть онлайн Круз Азул - Масатлан 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Круз Азул — Масатлан, 1 тур . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Ацтека. Судить этот матч будет Maximiliano Quintero Hernandez.
Превью матча Круз Азул — Масатлан
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Maximiliano Quintero Hernandez (Мексика).
За последние 7 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Maximiliano Quintero Hernandez назначал пенальти