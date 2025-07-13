Фрибет 15000₽
13.07.2025

Смотреть онлайн Круз Азул - Масатлан 13.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Круз АзулМасатлан, 1 тур . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Ацтека. Судить этот матч будет Maximiliano Quintero Hernandez.

МСК, 1 тур, Стадион: Ацтека
Mexico Liga MX
Круз Азул
Завершен
0 : 0
13 июля 2025
Масатлан
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,4
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Круз Азул - Угловой
8'
Угловой
Круз Азул - Угловой
10'
Угловой
Круз Азул - Угловой
20'
Угловой
Масатлан - Угловой
23'
Угловой
Круз Азул - Угловой
24'
Угловой
Круз Азул - Угловой
33'
Угловой
Круз Азул - Угловой
43'
Угловой
Круз Азул - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
51'
Угловой
Круз Азул - Угловой
56'
Угловой
Масатлан - Угловой
63'
Угловой
Круз Азул - Угловой
73'
Угловой
Круз Азул - Угловой
87'
Угловой
Круз Азул - Угловой
89'
Угловой
Круз Азул - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,4

Превью матча Круз Азул — Масатлан

Круз Азул Круз Азул
23
Колумбия
Кевин Майер
3
Мексика
Omar Chagoya
4
Колумбия
Willer Ditta
33
Аргентина
Gonzalo Piovi
6
Мексика
Erik Lira
8
Аргентина
Лорензо Фаравелли
15
Уругвай
Ignacio Rivero
18
Аргентина
Luka Romero
7
Польша
Матеуш Богуш
9
Мексика
Ангел Сепулведа
20
Аргентина
Jose Paradela
Тренер
Уругвай
Виценте Санчез
Масатлан Масатлан
1
Мексика
Ricardo Gutierrez
15
Мексика
Bryan Colula
3
Бразилия
Самир
16
Мексика
Jose Jaoquin Esquivel
22
Мексика
Alberto Herrera
5
Аргентина
Facundo Almada
23
Эквадор
Jordan Sierra
31
США
Вентура Альварадо
10
Колумбия
Николас Бенедетти
28
Jesus Daniel Hernandez Casiano
9
Уругвай
Anderson Durate
Тренер
Мексика
Виктор Вукетич

Статистика матча

Владение мячом
Круз Азул Круз Азул
74%
Масатлан Масатлан
26%
Атаки
113
71
Угловые
12
2
Фолы
10
8
Удары (всего)
11
5
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Maximiliano Quintero Hernandez (Мексика).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Maximiliano Quintero Hernandez назначал пенальти

