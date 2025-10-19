Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Хуарес - Пачука 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: ХуаресПачука, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Benito Juarez. Судить этот матч будет Сесар Артуро Рамос.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Olimpico Benito Juarez
Mexico Liga MX
Хуарес
Guilherme Castilho Carvalho 16'
Leonardo Rodriguez 29'
Завершен
2 : 2
19 октября 2025
Пачука
Роберт Кенеди 20'
Jesus Murillo 66'
Guilherme Castilho Carvalho icon
16'
Роберт Кенеди icon
20'
Sergio Lenin Rodriguez icon
29'
Jesus Murillo icon
66'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Хуарес - Угловой
16'
Guilherme Castilho Carvalho - 1-ый Гол
20'
Угловой
Пачука - Угловой
20'
Роберт Кенеди - 2-ой Гол
25'
Угловой
Хуарес - Угловой
29'
Leonardo Rodriguez - 3-ий Гол
31'
Угловой
Хуарес - Угловой
36'
Угловой
Хуарес - Угловой
37'
Угловой
Пачука - Угловой
44'
Угловой
Пачука - Угловой
45+1'
Угловой
Пачука - Угловой
66'
Murillo - 4-ый Гол
75'
Угловой
Пачука - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,5

Превью матча Хуарес — Пачука

Команда Хуарес в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 26-23. Команда Пачука, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-12. Команда Хуарес в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Пачука забивает 1, пропускает 1.

Хуарес Хуарес
1
Мексика
Sebastian Jurado
5
Мексика
Denzell Garcia
2
Колумбия
Jesus Murillo
26
Мексика
Jose Garcia
4
Мексика
Manuel Mayorga
9
Бразилия
Madson
8
Guilherme Castilho Carvalho
18
Колумбия
Homer Martinez
13
Мексика
Raymundo Fulgencio
17
Мексика
Родольфо Писарро
19
Колумбия
Оскар Эступиньян
Тренер
Martin Varini
Пачука Пачука
25
Мексика
Carlos Moreno
12
Мексика
Brian Garcia
24
Мексика
Луис Альфонсо Родригез
2
Аргентина
Sergio Barreto
13
Мексика
Jorge Berlanga
26
Мексика
Alan Bautista
5
Мексика
Pedro Pedraza
29
Бразилия
Роберт Кенеди
23
Колумбия
Луис Киньонес
11
Марокко
Уссама Идрисси
10
Эквадор
Эннер Валенсия
Тренер
Мексика
Жэйм Лозано

Статистика матча

Владение мячом
Хуарес Хуарес
38%
Пачука Пачука
62%
Атаки
0
0
Угловые
4
5
Удары (всего)
1
1
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Сесар Артуро Рамос (Мексика).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 50% (5 из 10 матчей) Сесар Артуро Рамос назначал пенальти

Игры 13 тур
19.10.2025
Круз Азул
2:1
КФ Америка
Завершен
19.10.2025
Гвадалахара
2:0
Масатлан
Завершен
19.10.2025
Монтеррей
1:1
Пумас Унам
Завершен
19.10.2025
Сантос Лагуна
2:0
Леон
Завершен
19.10.2025
Депортиво Толука
4:0
Керетаро
Завершен
19.10.2025
Хуарес
2:2
Пачука
Завершен
18.10.2025
Сан Луис
2:0
Атлас
Завершен
18.10.2025
Тигрес
5:3
Некакса
Завершен
