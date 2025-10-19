Смотреть онлайн Хуарес - Пачука 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Хуарес — Пачука, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Benito Juarez. Судить этот матч будет Сесар Артуро Рамос.
Превью матча Хуарес — Пачука
Команда Хуарес в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 26-23. Команда Пачука, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-12. Команда Хуарес в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Пачука забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Сесар Артуро Рамос (Мексика).
За последние 10 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 4 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 50% (5 из 10 матчей) Сесар Артуро Рамос назначал пенальти