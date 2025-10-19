Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Монтеррей - Пумас Унам 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: МонтеррейПумас Унам, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio BBVA Bancomer. Судить этот матч будет Victor Alfonso Caceres Hernandez.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio BBVA Bancomer
Mexico Liga MX
Монтеррей
Серхио Рамос 45+9'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
Пумас Унам
Стефан Медина 43'
Alan Medina icon
43'
Серхио Рамос icon
45+9'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Пумас Унам - Угловой
10'
Угловой
Пумас Унам - Угловой
14'
Угловой
Пумас Унам - Угловой
32'
Угловой
Пумас Унам - Угловой
43'
Alan Medina - 1-ый Гол забит с передачи Jorge Antonio Ruvalcaba Castro
45+6'
Угловой
Монтеррей - Угловой
45+9'
Серхио Рамос - 2-ой Гол
45+11'
Угловой
Пумас Унам - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
59'
Угловой
Монтеррей - Угловой
70'
Угловой
Монтеррей - Угловой
85'
Угловой
Пумас Унам - Угловой
89'
Угловой
Пумас Унам - Угловой
90+1'
Угловой
Пумас Унам - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Монтеррей — Пумас Унам

Команда Монтеррей в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-15. Команда Пумас Унам, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-17. Команда Монтеррей в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Пумас Унам забивает 1, пропускает 2.

Монтеррей Монтеррей
25
Уругвай
Santiago Mele
4
Мексика
Victor Guzman
15
Мексика
Эктор Морено
93
Испания
Серхио Рамос
3
Мексика
Gerardo Arteaga
8
Испания
Оливер Торрес
21
Мексика
Luis Reyes
7
Аргентина
German Berterame
10
Испания
Серхио Каналес
29
Аргентина
Лукаш Окампос
9
Франция
Антони Марсьяль
Тренер
Испания
Доменек Торрент Фонт
Пумас Унам Пумас Унам
1
Коста-Рика
Кейлор Навас
2
Мексика
Pablo Bennevendo
6
Бразилия
Nathanael Ananias
215
Мексика
Angel Azuaje
77
Колумбия
Alvaro Angulo
28
Панама
Адальберто Карраскилья
8
Колумбия
Jose Caicedo
22
Мексика
Alan Medina
5
Испания
Рубен Дуарте
17
США
Jorge Antonio Ruvalcaba Castro
11
Мексика
Хосе Масиас
Тренер
Мексика
Efrain Juarez

Статистика матча

Владение мячом
Монтеррей Монтеррей
50%
Пумас Унам Пумас Унам
50%
Атаки
62
36
Угловые
3
8
Фолы
8
13
Удары (всего)
13
7
Удары мимо ворот
10
12
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Victor Alfonso Caceres Hernandez (Мексика).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Victor Alfonso Caceres Hernandez назначал пенальти

Игры 13 тур
19.10.2025
Круз Азул
2:1
КФ Америка
Завершен
19.10.2025
Гвадалахара
2:0
Масатлан
Завершен
19.10.2025
Монтеррей
1:1
Пумас Унам
Завершен
19.10.2025
Сантос Лагуна
2:0
Леон
Завершен
19.10.2025
Депортиво Толука
4:0
Керетаро
Завершен
19.10.2025
Хуарес
2:2
Пачука
Завершен
18.10.2025
Сан Луис
2:0
Атлас
Завершен
18.10.2025
Тигрес
5:3
Некакса
Завершен
Комментарии к матчу
