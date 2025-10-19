Смотреть онлайн Монтеррей - Пумас Унам 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Монтеррей — Пумас Унам, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio BBVA Bancomer. Судить этот матч будет Victor Alfonso Caceres Hernandez.
Превью матча Монтеррей — Пумас Унам
Команда Монтеррей в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-15. Команда Пумас Унам, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-17. Команда Монтеррей в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Пумас Унам забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Victor Alfonso Caceres Hernandez (Мексика).
За последние 6 матчей судья показал 22 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Victor Alfonso Caceres Hernandez назначал пенальти