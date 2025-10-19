Смотреть онлайн Монтеррей - Пумас Унам 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Монтеррей — Пумас Унам, 13 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio BBVA Bancomer. Судить этот матч будет Victor Alfonso Caceres Hernandez.