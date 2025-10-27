Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Депортиво Толука - Пачука 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Депортиво ТолукаПачука, 15 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nemesio Diez. Судить этот матч будет Jesus Rafael Lopez Valle.

МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Nemesio Diez
Mexico Liga MX
Депортиво Толука
Хесус Гальярдо 10'
Паулиньо 25'
Завершен
2 : 2
27 октября 2025
Пачука
Эннер Валенсия 45+1'
Эннер Валенсия 55'
Смотреть онлайн
Хесус Гальярдо icon
10'
Паулиньо icon
25'
Эннер Валенсия icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:1
Эннер Валенсия icon
55'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Пачука - Угловой
9'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
10'
Хесус Гальярдо - 1-ый Гол
23'
Угловой
Пачука - Угловой
25'
Паулиньо - 2-ой Гол забит с передачи Алексис Вега
27'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
42'
Угловой
Пачука - Угловой
43'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
45+1'
Эннер Валенсия - 3-ий Гол забит с передачи Гузман Виктор
Счет после первого тайма 2:1
55'
Эннер Валенсия - 4-ый Гол
57'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
67'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
90+2'
Угловой
Депортиво Толука - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Депортиво Толука — Пачука

Команда Депортиво Толука в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-14. Команда Пачука, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-15. Команда Депортиво Толука в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Пачука забивает 1, пропускает 2.

Депортиво Толука Депортиво Толука
22
Мексика
Luis Garcia
19
Аргентина
Santiago Simon
4
Уругвай
Бруно Мендес
6
Уругвай
Federico Pereira
20
Мексика
Хесус Гальярдо
5
Аргентина
Franco Romero
8
Аргентина
Nicolas Castro
14
Мексика
Marcel Ruiz
9
Мексика
Алексис Вега
10
Мексика
Jesus Angulo
26
Португалия
Паулиньо
Тренер
Аргентина
Антонио Рикардо Мохамед
Пачука Пачука
25
Мексика
Carlos Moreno
12
Мексика
Brian Garcia
2
Аргентина
Sergio Barreto
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
13
Мексика
Jorge Berlanga
8
Мексика
Гузман Виктор
41
Португалия
Виллиам Карвальо
10
Эквадор
Эннер Валенсия
26
Мексика
Alan Bautista
23
Колумбия
Луис Киньонес
32
Аргентина
Gaston Togni
Тренер
Мексика
Жэйм Лозано

Статистика матча

Владение мячом
Депортиво Толука Депортиво Толука
58%
Пачука Пачука
42%
Атаки
0
0
Угловые
6
3
Фолы
9
9
Удары (всего)
13
13
Удары мимо ворот
16
10
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jesus Rafael Lopez Valle (Мексика).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 67% (4 из 6 матчей) Jesus Rafael Lopez Valle назначал пенальти

Игры 15 тур
27.10.2025
Сан Луис
3:4
Некакса
Завершен
27.10.2025
Депортиво Толука
2:2
Пачука
Завершен
27.10.2025
Сантос Лагуна
3:1
Керетаро
Завершен
26.10.2025
Круз Азул
2:0
Монтеррей
Завершен
25.10.2025
Масатлан
2:2
КФ Америка
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Бернли Бернли
Челси Челси
22 Ноября
15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Ноября
17:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
22 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
СК Фрайбург СК Фрайбург
22 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
Амур Амур
22 Ноября
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
22 Ноября
17:10
Металлург Металлург
Адмирал Адмирал
22 Ноября
14:30
Алавес Алавес
Сельта Виго Сельта Виго
22 Ноября
16:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA