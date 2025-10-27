Смотреть онлайн Депортиво Толука - Пачука 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Депортиво Толука — Пачука, 15 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Nemesio Diez. Судить этот матч будет Jesus Rafael Lopez Valle.
Превью матча Депортиво Толука — Пачука
Команда Депортиво Толука в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 26-14. Команда Пачука, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-15. Команда Депортиво Толука в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Пачука забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jesus Rafael Lopez Valle (Мексика).
За последние 6 матчей судья показал 30 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 67% (4 из 6 матчей) Jesus Rafael Lopez Valle назначал пенальти