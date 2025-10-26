Смотреть онлайн Круз Азул - Монтеррей 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Круз Азул — Монтеррей, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Ацтека. Судить этот матч будет Daniel Quintero Huitron.
Превью матча Круз Азул — Монтеррей
Команда Круз Азул в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-12. Команда Монтеррей, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-17. Команда Круз Азул в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Монтеррей забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Daniel Quintero Huitron (Мексика).
За последние 7 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 14% (1 из 7 матчей) Daniel Quintero Huitron назначал пенальти