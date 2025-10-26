Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Круз Азул - Монтеррей 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX: Круз АзулМонтеррей, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 06:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Ацтека. Судить этот матч будет Daniel Quintero Huitron.

МСК, 15 тур, Стадион: Ацтека
Mexico Liga MX
Круз Азул
Orozco Chiquete 44'
Ангел Сепулведа 90+6'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Монтеррей
Смотреть онлайн
Orozco Chiquete - Круз Азул icon
44'
Счет после первого тайма 1:0
Ангел Сепулведа icon
90+6'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
38'
Угловой
Круз Азул - Угловой
44'
Orozco Chiquete - 1-ый Гол
45+5'
Угловой
Монтеррей - Угловой
45+5'
Угловой
Монтеррей - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
69'
Угловой
Монтеррей - Угловой
72'
Угловой
Круз Азул - Угловой
74'
Угловой
Круз Азул - Угловой
84'
Угловой
Круз Азул - Угловой
90+6'
Ангел Сепулведа - 2-ой Гол забит с передачи Карлос Родригес
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Круз Азул — Монтеррей

Команда Круз Азул в последних 10 матчах одержала 7 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-12. Команда Монтеррей, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-17. Команда Круз Азул в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Монтеррей забивает 2, пропускает 2.

Круз Азул Круз Азул
23
Колумбия
Кевин Майер
5
Мексика
Jesus Orozco
4
Колумбия
Willer Ditta
19
Мексика
Карлос Родригес
2
Мексика
Хорхе Санчес
16
Мексика
Angel Marquez
8
Аргентина
Лорензо Фаравелли
6
Мексика
Erik Lira
20
Аргентина
Jose Paradela
21
Уругвай
Габриэл Фернандес
29
Аргентина
Carlos Rotondi
Тренер
Аргентина
Nicolas Larcamon
Монтеррей Монтеррей
22
Мексика
Luis Cardenas
33
Колумбия
Стефан Медина
2
Мексика
Ricardo Chavez
93
Испания
Серхио Рамос
3
Мексика
Gerardo Arteaga
30
Аргентина
Jorge Rodriguez
8
Испания
Оливер Торрес
21
Мексика
Luis Reyes
10
Испания
Серхио Каналес
29
Аргентина
Лукаш Окампос
7
Аргентина
German Berterame
Тренер
Испания
Доменек Торрент Фонт

Статистика матча

Владение мячом
Круз Азул Круз Азул
56%
Монтеррей Монтеррей
44%
Атаки
104
54
Угловые
4
3
Фолы
17
3
Удары (всего)
16
5
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
9
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Daniel Quintero Huitron (Мексика).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 25 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 14% (1 из 7 матчей) Daniel Quintero Huitron назначал пенальти

Игры 15 тур
27.10.2025
Сан Луис
3:4
Некакса
Завершен
27.10.2025
Депортиво Толука
2:2
Пачука
Завершен
27.10.2025
Сантос Лагуна
3:1
Керетаро
Завершен
26.10.2025
Круз Азул
2:0
Монтеррей
Завершен
25.10.2025
Масатлан
2:2
КФ Америка
Завершен
Комментарии к матчу
