02.11.2025

Смотреть онлайн Фиорентина - Лечче 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия А: ФиорентинаЛечче, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Артемио Франки. Судить этот матч будет Andrea Rapuano.

МСК, 10 тур, Стадион: Артемио Франки
Италия - Серия А
Фиорентина
Завершен
0 : 1
02 ноября 2025
Лечче
Medon Berisha 23'
Medon Berisha icon
23'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,1
Матч закончился со счётом 0:1 : 4,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Фиорентина - Угловой
9'
Угловой
Лечче - Угловой
10'
Угловой
Лечче - Угловой
18'
Угловой
Лечче - Угловой
23'
Medon Berisha - 1-ый Гол
42'
Угловой
Фиорентина - Угловой
44'
Угловой
Лечче - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 4,1
61'
Угловой
Фиорентина - Угловой
79'
Угловой
Фиорентина - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 4,1

Превью матча Фиорентина — Лечче

Команда Фиорентина в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-17. Команда Лечче, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-13. Команда Фиорентина в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Лечче забивает 1, пропускает 1.

Фиорентина Фиорентина
43
Испания
Дэвид Де Хеа
5
Хорватия
Марин Понграчич
18
Испания
Пабло Мари
6
Италия
Лука Раньери
2
Бразилия
Додо
8
Италия
Роландо Мандрагора
14
Италия
Ханс Николусси Кавилья
7
Швейцария
Симон Сом
29
Италия
Niccolo Fortini
91
Италия
Роберто Пикколи
10
Исландия
Алберт Тор Гудмундссон
Тренер
Италия
Стефано Пиоли
Лечче Лечче
30
Италия
Владимиро Фальконе
17
Португалия
Danilo Filipe Melo Veiga
4
Португалия
Kialonda Gaspar
44
Португалия
Tiago Gabriel
25
Италия
Antonino Gallo
20
Албания
Юльбер Рамадани
29
Мали
Лассана Кулибали
7
Испания
Tete Morente
10
Косово
Medon Berisha
19
Замбия
Ламек Банда
9
Сербия
Nikola Stulic
Тренер
Италия
Эусебио Ди Франческо

Статистика матча

Владение мячом
Фиорентина Фиорентина
63%
Лечче Лечче
37%
Атаки
104
95
Угловые
4
4
Фолы
5
12
Удары (всего)
4
6
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andrea Rapuano (Италия).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 11 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 50% (1 из 2 матчей) Andrea Rapuano назначал пенальти

Комментарии к матчу
