Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А : Фиорентина — Лечче , 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Артемио Франки . Судить этот матч будет Andrea Rapuano .

Превью матча Фиорентина — Лечче

Команда Фиорентина в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 15-17. Команда Лечче, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-13. Команда Фиорентина в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Лечче забивает 1, пропускает 1.