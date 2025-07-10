10.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Европа — Европа - Товарищеские матчи: Ренн — Стаде Брёхин . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де ла Рут де Лорьян.
МСК, Стадион: Стад де ла Рут де Лорьян
Европа - Товарищеские матчи
Ренн
43'
Завершен
1 : 1
10 июля 2025
Стаде Брёхин
63'
Текстовая трансляция
19'
Ренн - Угловой
19'
Ренн - Угловой
40'
Ренн - Угловой
43'
Ренн - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
49'
Стаде Брёхин - Угловой
55'
Ренн - Угловой
63'
Стаде Брёхин - 2-ой Гол
65'
Ренн - Угловой
67'
Стаде Брёхин - Угловой
67'
Стаде Брёхин - Угловой
72'
Стаде Брёхин - Угловой
78'
Ренн - Угловой
84'
Ренн - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
Превью матча Ренн — Стаде Брёхин
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
123
70
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
5
1
