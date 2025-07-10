Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
10.07.2025

Смотреть онлайн Ренн - Стаде Брёхин 10.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕвропаЕвропа - Товарищеские матчи: РеннСтаде Брёхин . Начало встречи 10 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад де ла Рут де Лорьян.

МСК, Стадион: Стад де ла Рут де Лорьян
Европа - Товарищеские матчи
Ренн
43'
Завершен
1 : 1
10 июля 2025
Стаде Брёхин
63'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ренн icon
43'
Счет после первого тайма 1:0
Стаде Брёхин icon
63'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Ренн - Угловой
19'
Угловой
Ренн - Угловой
40'
Угловой
Ренн - Угловой
43'
Ренн - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
Стаде Брёхин - Угловой
55'
Угловой
Ренн - Угловой
63'
Стаде Брёхин - 2-ой Гол
65'
Угловой
Ренн - Угловой
67'
Угловой
Стаде Брёхин - Угловой
67'
Угловой
Стаде Брёхин - Угловой
72'
Угловой
Стаде Брёхин - Угловой
78'
Угловой
Ренн - Угловой
84'
Угловой
Ренн - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Ренн — Стаде Брёхин

Статистика матча

Владение мячом
Ренн Ренн
50%
Стаде Брёхин Стаде Брёхин
50%
Атаки
123
70
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
6
3
Удары в створ ворот
5
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
9 Января
22:30
КалПа КалПа
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
9 Января
19:30
ХПК ХПК
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
9 Января
19:30
Сайпа Сайпа
ТПС ТПС
9 Января
19:30
Таппара Таппара
Эссят Эссят
9 Января
19:30
Хетафе Хетафе
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
9 Января
23:00
Барселона Барселона
Партизан Партизан
9 Января
22:30
Лукко Лукко
Карпат Карпат
9 Января
19:30
ЕРК Ингольштадт ЕРК Ингольштадт
Кёльнер Кёльнер
9 Января
21:30
ХИФК ХИФК
Ильвес Ильвес
9 Января
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA