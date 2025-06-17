Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Оренсе СК - Макара 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Оренсе СКМакара, Квалификационный Раунд 3 . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio 9 de Mayo. Судить этот матч будет Russell Macario Teran Leon.

МСК, Квалификационный Раунд 3, Стадион: Estadio 9 de Mayo
Эквадор - ЛигаПро - Серия А
Оренсе СК
Завершен
1 : 0
17 июня 2025
Макара
Jose Caicedo 77'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Jose Caicedo icon
77'
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Orense - Угловой
11'
Угловой
Orense - Угловой
12'
Угловой
Orense - Угловой
14'
Угловой
Макара - Угловой
20'
Угловой
Макара - Угловой
30'
Угловой
Orense - Угловой
32'
Угловой
Orense - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
58'
Угловой
Макара - Угловой
62'
Угловой
Макара - Угловой
77'
Jose Caicedo - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3

Превью матча Оренсе СК — Макара

Оренсе СК Оренсе СК
24
Эквадор
Габриэль Ачильер
12
Эквадор
Rolando Silva
11
Аргентина
Walter Agustin Herrera
4
Эквадор
Marlon Steeven Quinonez Mendoza
16
Эквадор
Jefferson Valverde
50
Эквадор
Sergio Vasquez
29
Аргентина
Alan Olinik
17
Эквадор
Bruno Caicedo
15
Эквадор
Бедер Кайседо
13
Эквадор
Анхель Мена
31
Эквадор
Педро Веласко
Тренер
Raul Antuna
Макара Макара
16
Эквадор
Jose Cazares
2
Аргентина
Nahuel Arena
5
Аргентина
Leonel Alvarez
19
Эквадор
Adolfo Munoz
11
Эквадор
Tono Espinoza
70
Уругвай
Pablo Matias Gonzalez Maciel
14
Венесуэла
Jose Luis Marrufo
13
Эквадор
Luis Ayala
21
Эквадор
Angel Ledesma
1
Аргентина
Cristian Nicolas Correa
27
Эквадор
Jordan Mohor
Тренер
Уругвай
Гильермо Сангуинетти

Статистика матча

Владение мячом
Оренсе СК Оренсе СК
70%
Макара Макара
30%
Атаки
119
62
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
1
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Russell Macario Teran Leon (Эквадор).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 43% (3 из 7 матчей) Russell Macario Teran Leon назначал пенальти

Рейтинг UEFA