Смотреть онлайн Оренсе СК - Макара 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор - ЛигаПро - Серия А: Оренсе СК — Макара, Квалификационный Раунд 3 . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio 9 de Mayo. Судить этот матч будет Russell Macario Teran Leon.
Превью матча Оренсе СК — Макара
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Russell Macario Teran Leon (Эквадор).
За последние 7 матчей судья показал 26 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 3 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 43% (3 из 7 матчей) Russell Macario Teran Leon назначал пенальти