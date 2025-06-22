Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Университарио Де Винто - Сан-Антонио Було Було 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: Университарио Де ВинтоСан-Антонио Було Було, 11 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Hipolito Lazarte.

МСК, 11 тур, Стадион: Estadio Hipolito Lazarte
Bolivia Primera Division
Университарио Де Винто
Рауль Кастро 77'
Завершен
1 : 1
22 июня 2025
Сан-Антонио Було Було
Barbosa 53'
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
Barbosa - Сан-Антонио Було Було icon
53'
Рауль Кастро icon
77'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2
Текстовая трансляция
24'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
37'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
45+2'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
53'
Угловой
Сан-Антонио Було Було - Угловой
53'
Barbosa - 1-ый Гол
62'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
63'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
77'
Рауль Кастро - 2-ой Гол
83'
Угловой
Universitario De Vinto - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2

Превью матча Университарио Де Винто — Сан-Антонио Було Було

История последних встреч

Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
Сан-Антонио Було Було
Университарио Де Винто
1 победа
0 ничьих
2 побед
33%
0%
67%
29.11.2025
Сан-Антонио Було Було
Сан-Антонио Було Було
2:0
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
Обзор
07.11.2025
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
5:2
Сан-Антонио Було Було
Сан-Антонио Було Було
Обзор
30.08.2025
Сан-Антонио Було Було
Сан-Антонио Було Було
2:0
Университарио Де Винто
Университарио Де Винто
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Университарио Де Винто Университарио Де Винто
59%
Сан-Антонио Було Було Сан-Антонио Було Було
41%
Атаки
96
66
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
3
2
