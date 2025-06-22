22.06.2025
Смотреть онлайн Университарио Де Винто - Сан-Антонио Було Було 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division: Университарио Де Винто — Сан-Антонио Було Було, 11 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Hipolito Lazarte.
МСК, 11 тур, Стадион: Estadio Hipolito Lazarte
Bolivia Primera Division
Университарио Де Винто
Рауль Кастро 77'
Завершен
1 : 1
22 июня 2025
Сан-Антонио Було Було
Barbosa 53'
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
Рауль Кастро
77'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2
Текстовая трансляция
24'
Universitario De Vinto - Угловой
37'
Universitario De Vinto - Угловой
45+2'
Universitario De Vinto - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
53'
Сан-Антонио Було Було - Угловой
53'
Barbosa - 1-ый Гол
62'
Universitario De Vinto - Угловой
63'
Universitario De Vinto - Угловой
77'
Рауль Кастро - 2-ой Гол
83'
Universitario De Vinto - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2
Превью матча Университарио Де Винто — Сан-Антонио Було Було
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
96
66
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу