22.06.2025
Смотреть онлайн Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division: Индепендьенте Петролеро — Насьональ Потоси, 11 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Патриа.
МСК, 11 тур, Стадион: Эстадио Олимпико Патриа
Bolivia Primera Division
Индепендьенте Петролеро
Thomaz Santos 76'
Завершен
1 : 1
22 июня 2025
Насьональ Потоси
Wilson Alvarez 52'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Wilson Alvarez
52'
Thomaz Santos
76'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2
Текстовая трансляция
16'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
21'
Насьональ Потоси - Угловой
37'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
37'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
45+3'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
52'
Wilson Alvarez - 1-ый Гол
70'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
72'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
76'
Thomaz Santos - 2-ой Гол
82'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
90+5'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
90+5'
Индепендьенте Петролеро - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2
Превью матча Индепендьенте Петролеро — Насьональ Потоси
История последних встреч
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
110
54
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу