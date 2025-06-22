Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияBolivia Primera Division: Индепендьенте ПетролероНасьональ Потоси, 11 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Патриа.

МСК, 11 тур, Стадион: Эстадио Олимпико Патриа
Bolivia Primera Division
Индепендьенте Петролеро
Thomaz Santos 76'
Завершен
1 : 1
22 июня 2025
Насьональ Потоси
Wilson Alvarez 52'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Wilson Alvarez icon
52'
Thomaz Santos icon
76'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
21'
Угловой
Насьональ Потоси - Угловой
37'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
37'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
45+3'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
52'
Wilson Alvarez - 1-ый Гол
70'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
72'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
76'
Thomaz Santos - 2-ой Гол
82'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
90+5'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
90+5'
Угловой
Индепендьенте Петролеро - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,2

Превью матча Индепендьенте Петролеро — Насьональ Потоси

История последних встреч

Индепендьенте Петролеро
Индепендьенте Петролеро
Насьональ Потоси
Индепендьенте Петролеро
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
09.11.2025
Индепендьенте Петролеро
Индепендьенте Петролеро
1:2
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
Обзор
06.09.2025
Насьональ Потоси
Насьональ Потоси
0:3
Индепендьенте Петролеро
Индепендьенте Петролеро
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Индепендьенте Петролеро Индепендьенте Петролеро
58%
Насьональ Потоси Насьональ Потоси
42%
Атаки
110
54
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
10
6
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу
