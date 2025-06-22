Смотреть онлайн Индепендьенте Петролеро - Насьональ Потоси 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Bolivia Primera Division: Индепендьенте Петролеро — Насьональ Потоси, 11 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Олимпико Патриа.