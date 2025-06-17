Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Атлетико Насьональ - Мильонариос 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Атлетико НасьональМильонариос, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо. Судить этот матч будет Santiago Bismarks.

МСК, 1/16 финала, Стадион: Атанасио Жирардо
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Атлетико Насьональ
Завершен
0 : 1
17 июня 2025
Мильонариос
Радамель Фалькао 45'
Смотреть онлайн
Радамель Фалькао icon
45'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
22'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
26'
Угловой
Мильонариос - Угловой
30'
Угловой
Мильонариос - Угловой
35'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
37'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
39'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
45'
Радамель Фалькао - 1-ый Гол
45+5'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
67'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
69'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
75'
Угловой
Атлетико Насьональ - Угловой
76'
Угловой
Мильонариос - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Атлетико Насьональ — Мильонариос

Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
21
Колумбия
Джорман Кампусано
11
Эквадор
Билли Арсе
9
Колумбия
Альфредо Морелос
29
Колумбия
Andres Sarmiento
20
Колумбия
Joan Castro
18
Колумбия
Marino Hinestroza
16
Колумбия
Уильям Тесильо
80
Колумбия
Juan Zapata
23
Колумбия
Juan Arias
1
Колумбия
Давид Оспина
13
Уругвай
Camilo Candido
Тренер
Аргентина
Хавьер Марсело Гандольфи
Мильонариос Мильонариос
5
Колумбия
Nicolas Arevalo
20
Колумбия
Дановис Бангуэро
13
Колумбия
Элибельтон Паласиос
18
Колумбия
Daniel Ruiz Rivera
26
Колумбия
Andres Llinas
17
Колумбия
Jorge Arias
28
Колумбия
Stiven Vega
9
Колумбия
Радамель Фалькао
16
Колумбия
Jader Valencia
10
Колумбия
Daniel Catano
31
Колумбия
Альваро Монтеро
Тренер
Колумбия
Давид Гонзалез Жиральдо

История последних встреч

Атлетико Насьональ
Атлетико Насьональ
Мильонариос
Атлетико Насьональ
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.09.2025
Атлетико Насьональ
Атлетико Насьональ
2:0
Мильонариос
Мильонариос
Обзор

Статистика матча

Атаки
125
51
Угловые
9
3
Фолы
10
11
Удары (всего)
12
6
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
3
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Santiago Bismarks ().

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 6 матчей) Santiago Bismarks назначал пенальти

Игры 1/16 финала
05.12.2025
Атлетико
2:1
Америка Кали
Завершен
05.12.2025
Атлетико Насьональ
2:1
Меделлин
Завершен
04.12.2025
Букараманга
0:0
Толима
Завершен
04.12.2025
Форталеза Сипакира
1:2
Санта Фе
Завершен
Комментарии к матчу
