Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Санта Фе - Онсе Кальдас 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияЧемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Санта ФеОнсе Кальдас, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Немесио Камачо. Судить этот матч будет Luis Matorel Bolivar.

МСК, 1/16 финала, Стадион: Эстадио Немесио Камачо
Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А
Санта Фе
Хуго Родаллега 44'
Завершен
1 : 0
17 июня 2025
Онсе Кальдас
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Хуго Родаллега icon
44'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,6
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,6
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Санта Фе - Угловой
15'
Угловой
Санта Фе - Угловой
23'
Угловой
Санта Фе - Угловой
44'
Хуго Родаллега - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 2,6
76'
Угловой
Санта Фе - Угловой
90+4'
Угловой
Санта Фе - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 2,6

Превью матча Санта Фе — Онсе Кальдас

Санта Фе Санта Фе
11
Колумбия
Хуго Родаллега
5
Бразилия
Jhon Wenceslao Melendez Murillo
21
Колумбия
Ewil Hernando Murillo Renteria
20
Колумбия
Yilmar Velasquez
3
Колумбия
Victor Moreno
28
Колумбия
Edwar Lopez
8
Колумбия
Omar Fernandez
18
Аргентина
Эмануел Оливера
1
Колумбия
Карлос Москера Мармолейо
24
Колумбия
Jeison Angulo
32
Колумбия
Christian Mafla
Тренер
Уругвай
Хорхе Бава
Онсе Кальдас Онсе Кальдас
28
Колумбия
Mateo Zuleta Garcia
15
Колумбия
Juan Felipe Castano Zuluaga
22
Колумбия
Juan Cuesta
8
Колумбия
Johan Esteban Beltran Montano
17
Колумбия
Дайро Морено
7
Колумбия
Майкл Барриос
12
Колумбия
James Aguirre
4
Колумбия
Mateo Rodas
5
Колумбия
Ivan Rojas
20
Колумбия
Alejandro Garcia
34
Колумбия
Jorge Cardona
Тренер
Колумбия
Hernan Dario Herrera Ramirez

Статистика матча

Атаки
76
77
Угловые
5
0
Фолы
8
14
Удары (всего)
13
5
Удары мимо ворот
13
3
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luis Matorel Bolivar (Колумбия).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 8 желтых карточек игрокам команд (в среднем 8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 100% (1 из 1 матчей) Luis Matorel Bolivar назначал пенальти

Игры 1/16 финала
05.12.2025
Атлетико
2:1
Америка Кали
Завершен
05.12.2025
Атлетико Насьональ
2:1
Меделлин
Завершен
04.12.2025
Букараманга
0:0
Толима
Завершен
04.12.2025
Форталеза Сипакира
1:2
Санта Фе
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Алавес Алавес
Реал Мадрид Реал Мадрид
14 Декабря
23:00
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
14 Декабря
22:45
Марсель Марсель
Монако Монако
14 Декабря
22:45
Вашингтон Уизардс Вашингтон Уизардс
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
14 Декабря
23:10
Юта Юта
Питтсбург Питтсбург
14 Декабря
23:07
ФМП Белград ФМП Белград
Партизан Партизан
14 Декабря
23:00
Шарлотт Хорнетс Шарлотт Хорнетс
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
14 Декабря
23:40
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA