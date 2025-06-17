Смотреть онлайн Санта Фе - Онсе Кальдас 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Чемпионат Колумбии по футболу. Примера А: Санта Фе — Онсе Кальдас, 1/16 финала . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Немесио Камачо. Судить этот матч будет Luis Matorel Bolivar.
Превью матча Санта Фе — Онсе Кальдас
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Luis Matorel Bolivar (Колумбия).
За последние 1 матчей судья показал 8 желтых карточек игрокам команд (в среднем 8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 100% (1 из 1 матчей) Luis Matorel Bolivar назначал пенальти