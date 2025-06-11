Смотреть онлайн Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) - Tuna Luso Women 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Copa do Brazil Women: Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) — Tuna Luso Women, 8 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана.
Превью матча Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) — Tuna Luso Women
Команда Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0.