11.06.2025

Смотреть онлайн Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) - Tuna Luso Women 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияCopa do Brazil Women: Ботафого Рио-де-Жанейро (жен)Tuna Luso Women, 8 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана.

МСК, 8 тур, Стадион: Маракана
Copa do Brazil Women
Ботафого Рио-де-Жанейро (жен)
63'
Завершен
5 : 4
11 июня 2025
Tuna Luso Women
81'
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
Botafogo Women icon
63'
Tuna Luso Women icon
81'
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,1
Текстовая трансляция
20'
Угловой
Tuna Luso Women - Угловой
24'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
30'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
31'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
31'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
37'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
38'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
48'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
48'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
54'
Угловой
Tuna Luso Women - Угловой
55'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
63'
Botafogo Women - 1-ый Гол
81'
Tuna Luso Women - 2-ой Гол
89'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
90+3'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
90+5'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
90+8'
Угловой
Botafogo Women - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,1

Превью матча Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) — Tuna Luso Women

Команда Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0.

Статистика матча

Владение мячом
Ботафого Рио-де-Жанейро (жен) Ботафого Рио-де-Жанейро (жен)
67%
Tuna Luso Women Tuna Luso Women
33%
Атаки
129
63
Угловые
13
2
Удары мимо ворот
19
4
Удары в створ ворот
7
4
Игры 8 тур
12.06.2025
Сантос (жен)
3:0
Перолас Неграс (жен)
Завершен
12.06.2025
СЕРК Бразил Фарропилья (жен)
1:1
Itacoatiara Futebol Clube Women
Завершен
12.06.2025
Itabirito Women
0:1
Витория - Женщины
Завершен
12.06.2025
Prosperidade FC Women
1:1
Миксто (жен)
Завершен
12.06.2025
Coritiba Women
2:1
Rolim de Moura EC Women
Завершен
11.06.2025
Manaus Women
-:-
Ipojuca AC Women
Отменен
11.06.2025
CE Juventude Women
2:4
Форталеза (жен)
Завершен
11.06.2025
Таубате
0:2
Avai Women
Завершен
11.06.2025
Атлетико Минейро (жен)
4:0
Paysandu SC Women
Завершен
11.06.2025
Сан-Жозе-дус-Кампус - Женщины
6:4
Ипиранга (жен)
Завершен
11.06.2025
Васко да Гама (жен)
2:1
Минас Ичесп (жен)
Завершен
11.06.2025
CA Piauiense Women
2:0
Соcьедад Акао (жен)
Завершен
11.06.2025
Реалидаде Жовем (жен)
1:0
Rio Negro RR Women
Завершен
11.06.2025
Ремо - Женщины
-:-
Operario MS Women
Отменен
11.06.2025
Ботафого Рио-де-Жанейро (жен)
5:4
Tuna Luso Women
Завершен
09.06.2025
Атланта Доси Мел (жен)
2:3
Пинда Сан-Паулу (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
