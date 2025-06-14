Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Химнасия и Тиро - Куилмес 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера B Насьональ: Химнасия и ТироКуилмес, 18 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе El Gigante del Norte.

МСК, 18 тур, Стадион: El Gigante del Norte
Аргентина - Примера B Насьональ
Химнасия и Тиро
55'
74'
Завершен
2 : 1
14 июня 2025
Куилмес
50'
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
Куилмес icon
50'
Химнасия и Тиро icon
55'
Химнасия и Тиро icon
74'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,2
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
21'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
29'
Угловой
Куилмес - Угловой
33'
Угловой
Куилмес - Угловой
45+2'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
50'
Угловой
Куилмес - Угловой
50'
Куилмес - 1-ый Гол
55'
Химнасия и Тиро - 2-ой Гол
74'
Химнасия и Тиро - 3-ий Гол
82'
Угловой
Химнасия и Тиро - Угловой
90+3'
Угловой
Куилмес - Угловой
90+5'
Угловой
Куилмес - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,2

Превью матча Химнасия и Тиро — Куилмес

Статистика матча

Владение мячом
Химнасия и Тиро Химнасия и Тиро
50%
Куилмес Куилмес
50%
Атаки
70
60
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу
