14.06.2025
Смотреть онлайн Химнасия и Тиро - Куилмес 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Примера B Насьональ: Химнасия и Тиро — Куилмес, 18 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе El Gigante del Norte.
МСК, 18 тур, Стадион: El Gigante del Norte
Аргентина - Примера B Насьональ
Химнасия и Тиро
55'
74'
Завершен
2 : 1
14 июня 2025
Куилмес
50'
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
Куилмес
50'
Химнасия и Тиро
55'
Химнасия и Тиро
74'
Матч закончился со счётом 2:1 : 3,2
Текстовая трансляция
12'
Химнасия и Тиро - Угловой
21'
Химнасия и Тиро - Угловой
29'
Куилмес - Угловой
33'
Куилмес - Угловой
45+2'
Химнасия и Тиро - Угловой
50'
Куилмес - Угловой
50'
Куилмес - 1-ый Гол
55'
Химнасия и Тиро - 2-ой Гол
74'
Химнасия и Тиро - 3-ий Гол
82'
Химнасия и Тиро - Угловой
90+3'
Куилмес - Угловой
90+5'
Куилмес - Угловой
Превью матча Химнасия и Тиро — Куилмес
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
70
60
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
3
2
