Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
14.06.2025

Смотреть онлайн 12 de Junio de Villa Hayes - Фернандо Мора 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: 12 de Junio de Villa HayesФернандо Мора, 13 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа
12 de Junio de Villa Hayes
26'
90+1'
Завершен
2 : 1
14 июня 2025
Фернандо Мора
59'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
12 de Junio de Villa Hayes icon
26'
Счет после первого тайма 1:0
Фернандо Мора icon
59'
12 de Junio de Villa Hayes icon
90+1'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
26'
12 de Junio de Villa Hayes - 1-ый Гол
35'
Угловой
12 de Junio de Villa Hayes - Угловой
45+1'
Угловой
12 de Junio de Villa Hayes - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
53'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
59'
Фернандо Мора - 2-ой Гол
64'
Угловой
Фернандо Мора - Угловой
73'
Угловой
12 de Junio de Villa Hayes - Угловой
90'
Угловой
12 de Junio de Villa Hayes - Угловой
90+1'
12 de Junio de Villa Hayes - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча 12 de Junio de Villa Hayes — Фернандо Мора

Команда 12 de Junio de Villa Hayes в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0.

Статистика матча

Владение мячом
12 de Junio de Villa Hayes 12 de Junio de Villa Hayes
55%
Фернандо Мора Фернандо Мора
45%
Атаки
104
98
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
1
9
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Сельта Виго Сельта Виго
Болонья Болонья
11 Декабря
23:00
СК Фрайбург СК Фрайбург
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
11 Декабря
23:00
BetBoom Team BetBoom Team
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
11 Декабря
17:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
11 Декабря
18:30
PARIVISION PARIVISION
Heroic Heroic
11 Декабря
21:00
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Декабря
15:00
Team Spirit Team Spirit
Team Falcons Team Falcons
11 Декабря
19:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
11 Декабря
18:30
Tundra Esports Tundra Esports
Team Liquid Team Liquid
11 Декабря
21:00
ХК Югра ХК Югра
ХК Рязань ХК Рязань
11 Декабря
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA