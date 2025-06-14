Смотреть онлайн 12 de Junio de Villa Hayes - Фернандо Мора 14.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: 12 de Junio de Villa Hayes — Фернандо Мора, 13 тур . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .
Превью матча 12 de Junio de Villa Hayes — Фернандо Мора
Команда 12 de Junio de Villa Hayes в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0.