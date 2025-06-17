17.06.2025
Смотреть онлайн Guarani de Fram - Индепендит 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: Guarani de Fram — Индепендит, 13 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .
МСК, 13 тур
Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа
Завершен
0 : 1
17 июня 2025
Индепендит
29'
Текстовая трансляция
15'
Индепендит - Угловой
19'
Guarani de Fram - Угловой
24'
Guarani de Fram - Угловой
29'
Индепендит - 1-ый Гол
40'
Guarani de Fram - Угловой
40'
Guarani de Fram - Угловой
45+2'
Guarani de Fram - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
50'
Guarani de Fram - Угловой
52'
Индепендит - Угловой
56'
Guarani de Fram - Угловой
57'
Guarani de Fram - Угловой
58'
Guarani de Fram - Угловой
64'
Guarani de Fram - Угловой
68'
Guarani de Fram - Угловой
90+2'
Guarani de Fram - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча Guarani de Fram — Индепендит
История последних встреч
Guarani de Fram
Индепендит
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.09.2025
Индепендит
2:0
Guarani de Fram
Статистика матча
Владение мячом
62%
38%
Атаки
79
69
Угловые
12
2
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу