17.06.2025

Смотреть онлайн Guarani de Fram - Индепендит 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа: Guarani de FramИндепендит, 13 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Чемпионат Парагвая. Дивизион Интермедиа
Guarani de Fram
Завершен
0 : 1
17 июня 2025
Индепендит
29'
Смотреть онлайн
Индепендит icon
29'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Индепендит - Угловой
19'
Угловой
Guarani de Fram - Угловой
24'
Угловой
Guarani de Fram - Угловой
29'
Индепендит - 1-ый Гол
40'
Угловой
Guarani de Fram - Угловой
40'
Угловой
Guarani de Fram - Угловой
45+2'
Угловой
Guarani de Fram - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
50'
Угловой
Guarani de Fram - Угловой
52'
Угловой
Индепендит - Угловой
56'
Угловой
Guarani de Fram - Угловой
57'
Угловой
Guarani de Fram - Угловой
58'
Угловой
Guarani de Fram - Угловой
64'
Угловой
Guarani de Fram - Угловой
68'
Угловой
Guarani de Fram - Угловой
90+2'
Угловой
Guarani de Fram - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Guarani de Fram — Индепендит

История последних встреч

Guarani de Fram
Guarani de Fram
Индепендит
Guarani de Fram
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.09.2025
Индепендит
Индепендит
2:0
Guarani de Fram
Guarani de Fram
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Guarani de Fram Guarani de Fram
62%
Индепендит Индепендит
38%
Атаки
79
69
Угловые
12
2
Удары мимо ворот
6
2
Удары в створ ворот
7
4
Комментарии к матчу
