17.06.2025
Цюаньчжоу Яксин - Wenzhou FC 17.06.2025.
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — Чемпионат Китая. Вторая лига: Цюаньчжоу Яксин — Wenzhou FC, 11 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Quanzhou Sports Center.
МСК, 11 тур, Стадион: Quanzhou Sports Center
Чемпионат Китая. Вторая лига
Завершен
0 : 0
17 июня 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Текстовая трансляция
15'
Wenzhou FC - Угловой
19'
Цюаньчжоу Яксин - Угловой
22'
Wenzhou FC - Угловой
30'
Wenzhou FC - Угловой
64'
Цюаньчжоу Яксин - Угловой
65'
Цюаньчжоу Яксин - Угловой
81'
Wenzhou FC - Угловой
90+1'
Цюаньчжоу Яксин - Угловой
90+4'
Цюаньчжоу Яксин - Угловой
Превью матча Цюаньчжоу Яксин — Wenzhou FC
История последних встреч
Цюаньчжоу Яксин
Wenzhou FC
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
03.08.2025
Wenzhou FC
3:2
Цюаньчжоу Яксин
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
78
101
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
1
7
Удары в створ ворот
1
3
