Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.07.2025

Смотреть онлайн Австралия (Ж) - Панама - Женщины 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Австралия (Ж)Панама - Женщины . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
Women’s International
Австралия (Ж)
54'
65'
90+1'
Завершен
3 : 2
08 июля 2025
Панама - Женщины
34'
83'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Панама - Женщины icon
34'
Счет после первого тайма 0:1
Австралия (Ж) icon
54'
Австралия (Ж) icon
65'
Панама - Женщины icon
83'
Австралия (Ж) icon
90+1'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Австралия (Ж) - Угловой
4'
Угловой
Австралия (Ж) - Угловой
6'
Угловой
Австралия (Ж) - Угловой
8'
Угловой
Панама - Женщины - Угловой
12'
Угловой
Австралия (Ж) - Угловой
13'
Угловой
Панама - Женщины - Угловой
17'
Угловой
Панама - Женщины - Угловой
34'
Панама - Женщины - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
49'
Угловой
Австралия (Ж) - Угловой
54'
Австралия (Ж) - 2-ой Гол
65'
Австралия (Ж) - 3-ий Гол
67'
Угловой
Австралия (Ж) - Угловой
72'
Угловой
Панама - Женщины - Угловой
73'
Угловой
Панама - Женщины - Угловой
83'
Панама - Женщины - 4-ый Гол
90+1'
Австралия (Ж) - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Австралия (Ж) — Панама - Женщины

Статистика матча

Владение мячом
Австралия (Ж) Австралия (Ж)
46%
Панама - Женщины Панама - Женщины
54%
Атаки
69
46
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
8
13
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Металлург Металлург
Локомотив Локомотив
6 Января
14:30
ЦСКА ЦСКА
Динамо Минск Динамо Минск
6 Января
17:00
Сибирь Сибирь
Адмирал Адмирал
6 Января
13:30
Северсталь Северсталь
Спартак Спартак
6 Января
17:00
Торпедо Торпедо
Барыс Барыс
6 Января
17:00
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
6 Января
14:00
AK Барс AK Барс
Авангард Авангард
6 Января
17:00
Кремонезе Кремонезе
Кальяри Кальяри
6 Января
17:00
Сассуоло Сассуоло
Ювентус Ювентус
6 Января
22:45
Лечче Лечче
Рома Рома
6 Января
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA