08.07.2025
Смотреть онлайн Австралия (Ж) - Панама - Женщины 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Австралия (Ж) — Панама - Женщины . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Women’s International
Австралия (Ж)
54'
65'
90+1'
Завершен
3 : 2
08 июля 2025
Панама - Женщины
34'
83'
Панама - Женщины
34'
Счет после первого тайма 0:1
Австралия (Ж)
54'
Австралия (Ж)
65'
Панама - Женщины
83'
Австралия (Ж)
90+1'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
4'
Австралия (Ж) - Угловой
4'
Австралия (Ж) - Угловой
6'
Австралия (Ж) - Угловой
8'
Панама - Женщины - Угловой
12'
Австралия (Ж) - Угловой
13'
Панама - Женщины - Угловой
17'
Панама - Женщины - Угловой
34'
Панама - Женщины - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
49'
Австралия (Ж) - Угловой
54'
Австралия (Ж) - 2-ой Гол
65'
Австралия (Ж) - 3-ий Гол
67'
Австралия (Ж) - Угловой
72'
Панама - Женщины - Угловой
73'
Панама - Женщины - Угловой
83'
Панама - Женщины - 4-ый Гол
90+1'
Австралия (Ж) - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:2
Превью матча Австралия (Ж) — Панама - Женщины
Статистика матча
Владение мячом
46%
54%
Атаки
69
46
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
8
13
Комментарии к матчу