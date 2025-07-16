Фрибет 15000₽
16.07.2025

Смотреть онлайн Кукс Хилл Юнайтед - Бродмедоу Мэджик 16.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияАвстралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс: Кукс Хилл ЮнайтедБродмедоу Мэджик, 11 тур . Начало встречи 16 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Newcastle Athletics Field.

МСК, 11 тур, Стадион: Newcastle Athletics Field
Австралия. НПЛ Северный Новый Южный Уэльс
Кукс Хилл Юнайтед
Завершен
0 : 2
16 июля 2025
Бродмедоу Мэджик
1'
90+2'
Смотреть онлайн
Бродмедоу Мэджик icon
1'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
Бродмедоу Мэджик icon
90+2'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,1
Текстовая трансляция
1'
Бродмедоу Мэджик - 1-ый Гол
3'
Угловой
Бродмедоу Мэджик - Угловой
17'
Угловой
Бродмедоу Мэджик - Угловой
44'
Угловой
Бродмедоу Мэджик - Угловой
45+1'
Угловой
Бродмедоу Мэджик - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
56'
Угловой
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
67'
Угловой
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
90+2'
Угловой
Кукс Хилл Юнайтед - Угловой
90+2'
Бродмедоу Мэджик - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,1

Превью матча Кукс Хилл Юнайтед — Бродмедоу Мэджик

История последних встреч

Кукс Хилл Юнайтед
Кукс Хилл Юнайтед
Бродмедоу Мэджик
Кукс Хилл Юнайтед
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.08.2025
Бродмедоу Мэджик
Бродмедоу Мэджик
4:2
Кукс Хилл Юнайтед
Кукс Хилл Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кукс Хилл Юнайтед Кукс Хилл Юнайтед
49%
Бродмедоу Мэджик Бродмедоу Мэджик
51%
Атаки
67
68
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
4
11
Комментарии к матчу
