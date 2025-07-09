09.07.2025
Смотреть онлайн Истерн Сабербс - Лайонс ФК 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Истерн Сабербс — Лайонс ФК, 8 тур . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Heath Park.
МСК, 8 тур, Стадион: Heath Park
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Истерн Сабербс
37'
58'
70'
80'
Завершен
4 : 3
09 июля 2025
Лайонс ФК
45+1'
86'
90+1'
Текстовая трансляция
3'
Лайонс ФК - Угловой
13'
Истерн Сабербс - Угловой
16'
Лайонс ФК - Угловой
37'
Истерн Сабербс - Угловой
37'
Истерн Сабербс - 1-ый Гол
45+1'
Лайонс ФК - Угловой
45+1'
Лайонс ФК - 2-ой Гол
48'
Лайонс ФК - Угловой
48'
Лайонс ФК - Угловой
50'
Лайонс ФК - Незабитый пенальти
51'
Лайонс ФК - Угловой
58'
Истерн Сабербс - 3-ий Гол
67'
Лайонс ФК - Угловой
67'
Лайонс ФК - Угловой
70'
Истерн Сабербс - 4-ый Гол
72'
Истерн Сабербс - Угловой
76'
Истерн Сабербс - Угловой
77'
Лайонс ФК - Угловой
80'
Истерн Сабербс - 5-ый Гол
84'
Лайонс ФК - Угловой
86'
Лайонс ФК - 6-ый Гол
88'
Лайонс ФК - Угловой
90+1'
Лайонс ФК - 7-ый Гол
Превью матча Истерн Сабербс — Лайонс ФК
История последних встреч
Истерн Сабербс
Лайонс ФК
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.08.2025
Лайонс ФК
0:1
Истерн Сабербс
Статистика матча
Владение мячом
44%
56%
Атаки
96
128
Угловые
4
11
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
7
7
Комментарии к матчу