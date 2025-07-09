Фрибет 15000₽
09.07.2025

Смотреть онлайн Истерн Сабербс - Лайонс ФК 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияФутбол. Австралия. НПЛ Квинсленд: Истерн СабербсЛайонс ФК, 8 тур . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 13:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Heath Park.

МСК, 8 тур, Стадион: Heath Park
Футбол. Австралия. НПЛ Квинсленд
Истерн Сабербс
37'
58'
70'
80'
Завершен
4 : 3
09 июля 2025
Лайонс ФК
45+1'
86'
90+1'
Смотреть онлайн
Истерн Сабербс icon
37'
Лайонс ФК icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,0
Истерн Сабербс icon
58'
Истерн Сабербс icon
70'
Истерн Сабербс icon
80'
Лайонс ФК icon
86'
Лайонс ФК icon
90+1'
Матч закончился со счётом 4:3 : 0,0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
13'
Угловой
Истерн Сабербс - Угловой
16'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
37'
Угловой
Истерн Сабербс - Угловой
37'
Истерн Сабербс - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
45+1'
Лайонс ФК - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 0,0
48'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
48'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
50'
Лайонс ФК - Незабитый пенальти
51'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
58'
Истерн Сабербс - 3-ий Гол
67'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
67'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
70'
Истерн Сабербс - 4-ый Гол
72'
Угловой
Истерн Сабербс - Угловой
76'
Угловой
Истерн Сабербс - Угловой
77'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
80'
Истерн Сабербс - 5-ый Гол
84'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
86'
Лайонс ФК - 6-ый Гол
88'
Угловой
Лайонс ФК - Угловой
90+1'
Лайонс ФК - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:3 : 0,0

Превью матча Истерн Сабербс — Лайонс ФК

История последних встреч

Истерн Сабербс
Истерн Сабербс
Лайонс ФК
Истерн Сабербс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.08.2025
Лайонс ФК
Лайонс ФК
0:1
Истерн Сабербс
Истерн Сабербс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Истерн Сабербс Истерн Сабербс
44%
Лайонс ФК Лайонс ФК
56%
Атаки
96
128
Угловые
4
11
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
7
7
Комментарии к матчу
