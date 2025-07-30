Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Луисвилль Сити - Айнтрахт Франкфурт 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международные клубные товарищеские матчи: Луисвилль СитиАйнтрахт Франкфурт . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lynn Family Stadium.

МСК, Стадион: Lynn Family Stadium
Международные клубные товарищеские матчи
Луисвилль Сити
58'
65'
Завершен
2 : 5
30 июля 2025
Айнтрахт Франкфурт
36'
68'
70'
76'
89'
Айнтрахт Франкфурт icon
36'
Счет после первого тайма 0:1
Луисвилль Сити icon
58'
Луисвилль Сити icon
65'
Айнтрахт Франкфурт icon
68'
Айнтрахт Франкфурт icon
70'
Айнтрахт Франкфурт icon
76'
Айнтрахт Франкфурт icon
89'
Матч закончился со счётом 2:5
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Луисвилль Сити - Угловой
23'
Угловой
Айнтрахт Франкфурт - Угловой
29'
Угловой
Айнтрахт Франкфурт - Угловой
36'
Угловой
Айнтрахт Франкфурт - Угловой
36'
Угловой
Айнтрахт Франкфурт - Угловой
36'
Айнтрахт Франкфурт - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
54'
Угловой
Луисвилль Сити - Угловой
57'
Угловой
Айнтрахт Франкфурт - Угловой
58'
Угловой
Луисвилль Сити - Угловой
58'
Луисвилль Сити - 2-ой Гол
64'
Угловой
Луисвилль Сити - Угловой
65'
Луисвилль Сити - 3-ий Гол
68'
Айнтрахт Франкфурт - 4-ый Гол
70'
Айнтрахт Франкфурт - 5-ый Гол
76'
Айнтрахт Франкфурт - 6-ый Гол
89'
Угловой
Луисвилль Сити - Угловой
89'
Айнтрахт Франкфурт - 7-ый Гол
90+2'
Угловой
Луисвилль Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 2:5

Превью матча Луисвилль Сити — Айнтрахт Франкфурт

Команда Луисвилль Сити в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1.

Статистика матча

Владение мячом
Луисвилль Сити Луисвилль Сити
36%
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
64%
Атаки
13
19
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
2
0
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу
