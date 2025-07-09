Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
09.07.2025

Смотреть онлайн Япония (Ж) - Китайский Тайбэй - Женщины 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Восточной Азии - Женщины: Япония (Ж)Китайский Тайбэй - Женщины . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК
Чемпионат Восточной Азии - Женщины
Япония (Ж)
22'
25'
48'
70'
Завершен
4 : 0
09 июля 2025
Китайский Тайбэй - Женщины
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Япония (Ж) icon
22'
Япония (Ж) icon
25'
Счет после первого тайма 2:0
Япония (Ж) icon
48'
Япония (Ж) icon
70'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Япония (Ж) - Угловой
9'
Угловой
Япония (Ж) - Угловой
17'
Угловой
Япония (Ж) - Угловой
20'
Угловой
Япония (Ж) - Угловой
22'
Япония (Ж) - 1-ый Гол
25'
Япония (Ж) - 2-ой Гол
39'
Угловой
Япония (Ж) - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
48'
Япония (Ж) - 3-ий Гол
64'
Угловой
Япония (Ж) - Угловой
68'
Угловой
Япония (Ж) - Угловой
69'
Угловой
Япония (Ж) - Угловой
70'
Угловой
Япония (Ж) - Угловой
70'
Япония (Ж) - 4-ый Гол
74'
Угловой
Япония (Ж) - Угловой
75'
Угловой
Япония (Ж) - Угловой
90+3'
Угловой
Япония (Ж) - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Япония (Ж) — Китайский Тайбэй - Женщины

Статистика матча

Владение мячом
Япония (Ж) Япония (Ж)
70%
Китайский Тайбэй - Женщины Китайский Тайбэй - Женщины
30%
Атаки
177
71
Угловые
12
0
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
7
0
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
9 Января
14:00
ЦСКА ЦСКА
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
9 Января
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
9 Января
17:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
9 Января
22:30
СКА-Нева СКА-Нева
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
9 Января
17:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
9 Января
17:00
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
ХК Рязань ХК Рязань
9 Января
09:00
КалПа КалПа
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
9 Января
19:30
ХПК ХПК
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
9 Января
19:30
Сокол Красноярск Сокол Красноярск
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
9 Января
13:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA