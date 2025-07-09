09.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионат Восточной Азии - Женщины: Япония (Ж) — Китайский Тайбэй - Женщины . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
Чемпионат Восточной Азии - Женщины
Япония (Ж)
22'
25'
48'
70'
Завершен
4 : 0
09 июля 2025
Япония (Ж)
22'
Япония (Ж)
25'
Счет после первого тайма 2:0
Япония (Ж)
48'
Япония (Ж)
70'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
7'
Япония (Ж) - Угловой
9'
Япония (Ж) - Угловой
17'
Япония (Ж) - Угловой
20'
Япония (Ж) - Угловой
22'
Япония (Ж) - 1-ый Гол
25'
Япония (Ж) - 2-ой Гол
39'
Япония (Ж) - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
48'
Япония (Ж) - 3-ий Гол
64'
Япония (Ж) - Угловой
68'
Япония (Ж) - Угловой
69'
Япония (Ж) - Угловой
70'
Япония (Ж) - Угловой
70'
Япония (Ж) - 4-ый Гол
74'
Япония (Ж) - Угловой
75'
Япония (Ж) - Угловой
90+3'
Япония (Ж) - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0
Статистика матча
Владение мячом
70%
Атаки
177
71
Угловые
12
0
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
7
0
