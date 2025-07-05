Фрибет 15000₽
05.07.2025

Смотреть онлайн Вест Окленд Адмиралс - Ботани Сварм 05.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Новая ЗеландияЧемпионат Новой Зеландии по хоккею: Вест Окленд АдмиралсБотани Сварм, 1 тур . Начало встречи 05 июля 2025 запланировано на 07:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Paradice Avondale.

МСК, 1 тур, Стадион: Paradice Avondale
Чемпионат Новой Зеландии по хоккею
Вест Окленд Адмиралс
Завершен
1 : 6
05 июля 2025
Ботани Сварм
Смотреть онлайн
Превью матча Вест Окленд Адмиралс — Ботани Сварм

История последних встреч

Вест Окленд Адмиралс
Вест Окленд Адмиралс
Ботани Сварм
Вест Окленд Адмиралс
2 побед
0 ничьих
1 победа
67%
0%
33%
10.08.2025
Ботани Сварм
Ботани Сварм
3:6
Вест Окленд Адмиралс
Вест Окленд Адмиралс
Обзор
09.08.2025
Ботани Сварм
Ботани Сварм
4:0
Вест Окленд Адмиралс
Вест Окленд Адмиралс
Обзор
06.07.2025
Вест Окленд Адмиралс
Вест Окленд Адмиралс
7:2
Ботани Сварм
Ботани Сварм
Обзор
Комментарии к матчу
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
