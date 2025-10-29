Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн МХК Липецк U20 - ХК Дизелист U20 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РоссияРоссия НМХЛ: МХК Липецк U20ХК Дизелист U20 . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК
Россия НМХЛ
МХК Липецк U20
Завершен
0 : 4
29 октября 2025
ХК Дизелист U20
Превью матча МХК Липецк U20 — ХК Дизелист U20

Команда МХК Липецк U20 в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 7-4. Команда ХК Дизелист U20, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений с разницей шайб 9-3. Команда МХК Липецк U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ХК Дизелист U20 забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 октября 2025 на поле команды МХК Липецк U20, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

МХК Липецк U20
МХК Липецк U20
ХК Дизелист U20
МХК Липецк U20
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
30.10.2025
МХК Липецк U20
МХК Липецк U20
3:2
ХК Дизелист U20
ХК Дизелист U20
Обзор
Комментарии к матчу
