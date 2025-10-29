Смотреть онлайн Норт Вингс - Масариков университет 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia ULLH: Норт Вингс — Масариков университет . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча Норт Вингс — Масариков университет
Команда Норт Вингс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 9-11. Команда Масариков университет, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 19-18. Команда Норт Вингс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Масариков университет забивает 2, пропускает 2.