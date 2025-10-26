26.10.2025
Смотреть онлайн Голден Шаркс Мехелен - Bulldogs Liege 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CEHL: Голден Шаркс Мехелен — Bulldogs Liege . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК
CEHL
Завершен
1 : 6
26 октября 2025
Счет после 1-го периода: 0-2
Счет после 2-го периода: 0-4
Счет после 3-го периода: 1-6
Превью матча Голден Шаркс Мехелен — Bulldogs Liege
Комментарии к матчу