Смотреть онлайн Eindhoven Kemphanen - GIJS Marne Groningen 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Netherlands Eredivisie: Eindhoven Kemphanen — GIJS Marne Groningen . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Eindhoven Kemphanen — GIJS Marne Groningen
Команда Eindhoven Kemphanen в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей с разницей шайб 16-7. Команда GIJS Marne Groningen, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 20-11. Команда Eindhoven Kemphanen в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. GIJS Marne Groningen забивает 2, пропускает 1.