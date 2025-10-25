Смотреть онлайн Red Eagles s-Hertogenbosch - Amsterdam Tigers 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Netherlands Eredivisie: Red Eagles s-Hertogenbosch — Amsterdam Tigers . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени .
Превью матча Red Eagles s-Hertogenbosch — Amsterdam Tigers
Команда Red Eagles s-Hertogenbosch в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 14-21. Команда Amsterdam Tigers, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 17-15. Команда Red Eagles s-Hertogenbosch в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Amsterdam Tigers забивает 2, пропускает 2.