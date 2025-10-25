25.10.2025
Смотреть онлайн Cornell (W) - Harvard (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAAH Women: Cornell (W) — Harvard (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
NCAAH Women
Завершен
5 : 2
25 октября 2025
Счет после 1-го периода: 2-0
Счет после 2-го периода: 4-1
Счет после 3-го периода: 5-2
Превью матча Cornell (W) — Harvard (W)
Комментарии к матчу