Смотреть онлайн Sweetlake Panters Zoetermeer - Utrecht Dragons 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Netherlands Eredivisie: Sweetlake Panters Zoetermeer — Utrecht Dragons . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .
Превью матча Sweetlake Panters Zoetermeer — Utrecht Dragons
Команда Sweetlake Panters Zoetermeer в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 22-10. Команда Utrecht Dragons, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 27-20. Команда Sweetlake Panters Zoetermeer в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Utrecht Dragons забивает 3, пропускает 2.