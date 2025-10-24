Смотреть онлайн Хрудим (мол) - Кладно (20) 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia Liga U20: Хрудим (мол) — Кладно (20) . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Хрудим (мол) — Кладно (20)
Команда Хрудим (мол) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча с разницей шайб 12-22. Команда Кладно (20), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 10-9. Команда Хрудим (мол) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кладно (20) забивает 1, пропускает 1.