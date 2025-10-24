Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн ИХК Писек (20) - HC Hvezda Praha U20 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia Liga U20: ИХК Писек (20)HC Hvezda Praha U20 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени .

МСК
Czechia Liga U20
ИХК Писек (20)
Завершен
2 : 4
24 октября 2025
HC Hvezda Praha U20
Смотреть онлайн
ИХК Писек (20)
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Счет после 2-го периода: 1-0
HC Hvezda Praha U20
-
HC Hvezda Praha U20
-
ИХК Писек (20)
-
HC Hvezda Praha U20
-
HC Hvezda Praha U20
-
Счет после 3-го периода: 2-4

Превью матча ИХК Писек (20) — HC Hvezda Praha U20

Команда ИХК Писек (20) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча с разницей шайб 11-26. Команда HC Hvezda Praha U20, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 19-12. Команда ИХК Писек (20) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. HC Hvezda Praha U20 забивает 2, пропускает 1.

