Смотреть онлайн ИХК Писек (20) - HC Hvezda Praha U20 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Czechia Liga U20: ИХК Писек (20) — HC Hvezda Praha U20 . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:45 по московскому времени .
Превью матча ИХК Писек (20) — HC Hvezda Praha U20
Команда ИХК Писек (20) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча с разницей шайб 11-26. Команда HC Hvezda Praha U20, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 19-12. Команда ИХК Писек (20) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. HC Hvezda Praha U20 забивает 2, пропускает 1.