29.10.2025

Смотреть онлайн Врхлаби - HC Milevsko 1934 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 2 лига. Хоккей: ВрхлабиHC Milevsko 1934, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе DD Elektromont Arena.

МСК, 8 тур, Стадион: DD Elektromont Arena
Чехия - 2 лига. Хоккей
Врхлаби
Завершен
5 : 3
29 октября 2025
HC Milevsko 1934
Смотреть онлайн
HC Milevsko 1934
-
Врхлаби
-
Врхлаби
-
Счет после 1-го периода: 2-1
Врхлаби
-
Врхлаби
-
HC Milevsko 1934
-
Врхлаби
-
Счет после 2-го периода: 5-2
HC Milevsko 1934
-

Превью матча Врхлаби — HC Milevsko 1934

Команда Врхлаби в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 10-12. Команда HC Milevsko 1934, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 19-19. Команда Врхлаби в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. HC Milevsko 1934 забивает 2, пропускает 2.

Игры 8 тур
29.10.2025
Врхлаби
5:3
HC Milevsko 1934
Завершен
18.10.2025
Зноймо
0:0
Шумперк
Завершен
Комментарии к матчу
