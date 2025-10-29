Смотреть онлайн Врхлаби - HC Milevsko 1934 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 2 лига. Хоккей: Врхлаби — HC Milevsko 1934, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе DD Elektromont Arena.