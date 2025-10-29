Смотреть онлайн Врхлаби - HC Milevsko 1934 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - 2 лига. Хоккей: Врхлаби — HC Milevsko 1934, 8 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе DD Elektromont Arena.
Превью матча Врхлаби — HC Milevsko 1934
Команда Врхлаби в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 10-12. Команда HC Milevsko 1934, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 19-19. Команда Врхлаби в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. HC Milevsko 1934 забивает 2, пропускает 2.