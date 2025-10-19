Превью матча Боксерс Бордо — Ницца

Команда Боксерс Бордо в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 21-22. Команда Ницца, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 26-20. Команда Боксерс Бордо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ницца забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Ницца, в том матче победу одержали хозяева.