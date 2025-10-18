Смотреть онлайн GIJS Marne Groningen - Red Eagles s-Hertogenbosch 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Netherlands Eredivisie: GIJS Marne Groningen — Red Eagles s-Hertogenbosch . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
Превью матча GIJS Marne Groningen — Red Eagles s-Hertogenbosch
Команда GIJS Marne Groningen в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 10-7. Команда Red Eagles s-Hertogenbosch, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 10-11. Команда GIJS Marne Groningen в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Red Eagles s-Hertogenbosch забивает 1, пропускает 1.