18.10.2025

Смотреть онлайн GIJS Marne Groningen - Red Eagles s-Hertogenbosch 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Netherlands Eredivisie: GIJS Marne GroningenRed Eagles s-Hertogenbosch . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК
Netherlands Eredivisie
GIJS Marne Groningen
Завершен
10 : 4
18 октября 2025
Red Eagles s-Hertogenbosch
GIJS Marne Groningen
-
GIJS Marne Groningen
-
Red Eagles s-Hertogenbosch
-
Счет после 1-го периода: 2-1
GIJS Marne Groningen
-
GIJS Marne Groningen
-
Red Eagles s-Hertogenbosch
-
Счет после 2-го периода: 4-2
GIJS Marne Groningen
-
GIJS Marne Groningen
-
GIJS Marne Groningen
-
Счет после 3-го периода: 10-4

Превью матча GIJS Marne Groningen — Red Eagles s-Hertogenbosch

Команда GIJS Marne Groningen в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 10-7. Команда Red Eagles s-Hertogenbosch, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 10-11. Команда GIJS Marne Groningen в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Red Eagles s-Hertogenbosch забивает 1, пропускает 1.

