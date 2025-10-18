Смотреть онлайн Budapest Jegkorong Academy - Прогум Георгена 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Континентальный кубок: Budapest Jegkorong Academy — Прогум Георгена . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .