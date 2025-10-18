Смотреть онлайн Budapest Jegkorong Academy - Прогум Георгена 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Континентальный кубок: Budapest Jegkorong Academy — Прогум Георгена . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча Budapest Jegkorong Academy — Прогум Георгена
Команда Budapest Jegkorong Academy в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 10-9. Команда Прогум Георгена, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 49-12. Команда Budapest Jegkorong Academy в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Прогум Георгена забивает 5, пропускает 1.