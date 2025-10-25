Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Лига Азии : Анян Халла — Тохоку Фри Блэйдс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Anyang Ice Arena .

Превью матча Анян Халла — Тохоку Фри Блэйдс

Команда Анян Халла в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча с разницей шайб 24-20. Команда Тохоку Фри Блэйдс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 8-18. Команда Анян Халла в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Тохоку Фри Блэйдс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Тохоку Фри Блэйдс, в том матче победу одержали гостьи.