Смотреть онлайн Utrecht Dragons - Ден Хааг 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Netherlands Eredivisie: Utrecht Dragons — Ден Хааг . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
Превью матча Utrecht Dragons — Ден Хааг
Команда Utrecht Dragons в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 12-15. Команда Ден Хааг, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 12-16. Команда Utrecht Dragons в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Ден Хааг забивает 1, пропускает 2.