Смотреть онлайн Narva Psk - SK Viru Sputnik 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Estonia Meistriliiga: Narva Psk — SK Viru Sputnik . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Narva Psk — SK Viru Sputnik
Команда Narva Psk в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча с разницей шайб 10-19. Команда SK Viru Sputnik, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений с разницей шайб 12-3. Команда Narva Psk в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. SK Viru Sputnik забивает 1, пропускает 0.