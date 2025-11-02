Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эстония — Estonia Meistriliiga : SK Viru Sputnik — HC Vipers . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча SK Viru Sputnik — HC Vipers

Команда SK Viru Sputnik в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 17-4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды HC Vipers, в том матче победу одержали гостьи.