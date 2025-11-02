Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн SK Viru Sputnik - HC Vipers 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭстонияEstonia Meistriliiga: SK Viru SputnikHC Vipers . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК
Estonia Meistriliiga
SK Viru Sputnik
Завершен
1 : 5
02 ноября 2025
HC Vipers
Превью матча SK Viru Sputnik — HC Vipers

Команда SK Viru Sputnik в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей с разницей шайб 17-4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды HC Vipers, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

SK Viru Sputnik
SK Viru Sputnik
HC Vipers
SK Viru Sputnik
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
09.11.2025
HC Vipers
HC Vipers
0:5
SK Viru Sputnik
SK Viru Sputnik
Комментарии к матчу
